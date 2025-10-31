猫好きの、猫好きによる、猫好きのためのことば集『猫がもっと愛しくなる　ねこことば』を11月13日に発売！

株式会社ナツメ社

実用書や児童書、教養書を発行する出版社、株式会社ナツメ社（東京都千代田区、代表取締役：田村正隆）は『猫がもっと愛しくなる ねこことば』（https://amzn.asia/d/0bexWPa）を11月13日に発売します。

★ 猫の知識と愛が深まる99のキーワード

「ニャルソック」「お触りマップ」「ボニャール」など、猫好きの間で独自に生み出された言葉たち。SNSで共感を呼び、拡散されたことで、猫好き界隈で定着した言葉も少なくありません。本書では、そうしたSNSで話題になった言葉から、猫の体や行動に関する言葉まで99個を取り上げて紹介！

50音順で掲載しているので、気になる言葉から引き読みできます。

★ 挿絵は、人気イラストレーターによる描き下ろし

言葉を表現した挿絵は、SNSでも人気を集める麦ママ／猫久さんの描き下ろしです。飼い主の心の声まで描写された、おもしろ＆かわいいイラストに共感必至です！

★言葉を入り口に、猫の知識も学べる

取り上げた言葉に関連して、猫の生態や雑学、あるあるネタなども紹介。新米飼い主さんにとっても役立つ知識が満載です！

【目次】

猫にまつわることばを50音順で掲載

当たり屋、イカ耳、お触りマップ、クリームパン、トイレハイ、ニャルソック、へそ天、やんのかステップ…など

【監修者・イラストレーター紹介】

監修：山本 宗伸（やまもと そうしん)

日本大学獣医学科外科学研究室卒。東京都出身。小学生の頃に授乳期の仔猫を保護したことがきっかけで猫に魅了され、獣医学の道に進む。獣医学生時代から猫医学の知識習得に力を注ぐ。都内猫専門病院で副院長を務めた後、ニューヨークの猫専門病院 ManhattanCat Specialistsで研修を積む。国際猫医学会ISFM、日本猫医学会JSFM所属。猫にまわる書籍の監修、著書多数。

イラストレーター：麦ママ／猫久（むぎまま／ねこひさ）

広島県出身、北海道在住。猫と酒をこよなく愛するイラストレーター。Instagramのフォロワー数は13.6万人（2025年8月現在）。SNSで愛猫の漫画を投稿しており、著書には『笑う門には麦がいる』（朝日新聞出版）がある。

【書誌情報】

『猫がもっと愛しくなる ねこことば』

監修者：山本 宗伸（やまもと そうしん）

イラスト：麦ママ／猫久（むぎまま／ねこひさ）

発行：ナツメ社

定価：1,430円（税込）

仕様：四六判／208ページ／オールカラー

発売日：2025年11月13日

https://amzn.asia/d/0bexWPa

【同時発売・姉妹書籍紹介】

『犬がもっと愛しくなる いぬことば』

監修者：増田 宏司（ますだ こうじ）

イラスト：ヨシモフ郎（よしもふろう）

発行：ナツメ社

定価：1,430円（税込）

仕様：四六判／208ページ／オールカラー

発売日：2025年11月13日

Amazon：https://amzn.asia/d/bTiw0zY

