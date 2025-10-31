【GOKUMIN】秋冬の乾燥から、肌と髪をWで守る。CICA配合の「シルク枕カバー」誕生

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：関沢康寛）が展開する総合寝具ブランド「GOKUMIN」は、天然シルクの上質な肌触りを追求し、快適な眠りを実現する「シルク枕カバー」を、2025年10月31日より発売いたします。本製品は業界初※となるCICA配合のシルク枕カバーであり、寝ている間に髪と肌のケアを同時に行える新発想のアイテムです。

※2025年10月末 自社調べ

開発者の想い

上質な睡眠時間は、美しさを育む大切な時間です。GOKUMINでは、「眠りながら美しさを守る」という発想のもと、髪や肌への摩擦ダメージを軽減する天然シルク素材に着目しました。さらに、ツボクサ由来成分CICAを配合することで、やさしい潤いと快適な寝心地を同時にサポートします。こうして、今夜から始められる、美しさを育てる眠りが実現しました。

「シルク枕カバー」の主な特徴

【摩擦を減らして、髪と肌をやさしく守る】

寝ている間に生じる摩擦を抑えるため、天然シルクならではのなめらかな質感で髪と肌をやさしく包み込みます。化学繊維では得られない上品なとろみ感が、髪の絡まりや寝ぐせを防ぎ、朝のまとまりをサポートします。また、肌への刺激も少なく、翌朝はしっとりとなめらかな手触りを実感できる心地よい仕上がりです。

【シルクとCICAのWケアでやさしく整える】

天然シルクのなめらかな質感に、ツボクサ由来のCICA成分を組み合わせることで、使うたびにやさしい潤いを実感できる枕カバーです。乾燥しやすい季節や空調環境下でも快適な肌触りを保ち、心地よい眠りをサポートします。肌や髪に負担をかけず、毎晩の休息時間をより穏やかで上質なひとときに導くアイテムです。

【天然シルクが叶える、続くなめらかさ】

厳選した高密度25匁※の天然シルクを贅沢に使用。やわらかな光沢ととろけるような質感が、触れた瞬間に上質さを伝えます。さらに、優れた吸放湿性により、季節を問わず快適な使い心地を実現。そのなめらかさが長く続き、毎晩の眠りをやさしく包み込みます。

※匁（もんめ）はシルク生地の厚みや密度を表す単位です。

【寝返りしてもすべりにくい安心設計】

裏面には上質なコーマコットンを採用し、シルク特有のすべりやすさを軽減。枕がずれにくく、寝返りをしても安定した寝姿勢を保ちます。また、やわらかなコットンが通気性を高め、蒸れにくく快適な使い心地を実現。異素材の組み合わせにより、心地よさと扱いやすさを両立した設計です。

製品情報

【シルク枕カバー】

＜43×63cmサイズ＞

[価格] 3,999円（単品）、7,799円（2枚セット）

[サイズ] 約43×63cm

[カラー]シャンパンアイボリー/ダークグレー

[発売日]2025年10月31日

[販売店]

・公式EC：https://gokumin.co.jp/products/g-smk-dgy-s-01

・Amazon：https://amzn.asia/d/g3VQigV（シャンパンアイボリー）

https://amzn.asia/d/iPTgTyQ （ダークグレー）

・ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/shuterlife/g-smk-s-01.html

・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/gokumin/g-smk/



＜50×70cmサイズ＞

[価格] 4,999円（単品）、9,799円（2枚セット）

[サイズ] 約50×70cm

[カラー]シャンパンアイボリー/ダークグレー

[発売日]2025年10月31日

[販売店]

・公式EC：https://gokumin.co.jp/products/g-smk-dgy-s-01

・Amazon：https://amzn.asia/d/9RSiIZv（50×70cmサイズ、シャンパンアイボリー）

https://amzn.asia/d/1c4pUZZ（50×70cmサイズ、ダークグレー）

・ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/shuterlife/g-smk-m2-01.html

・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/gokumin/g-smk/

シリーズ累計販売数 200万個 「GOKUMIN」とは

眠ることは、幸福な一日の始まりだから。

日本発の寝具ブランド「GOKUMIN」は、高品質な寝具をお求めやすい価格でご提供します。 おかげさまで『Amazon.co.jp 販売事業者アワード2023 最優秀賞』をはじめ、2年連続寝具ブランド部門三冠達成など受賞歴も多数。多くの方々から高い評価をいただいております。SDGsでも謳われる健康的で豊かな毎日を実現するために、これからも「選んでおけば間違いない」そう言われる商品を追求していきます。

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。

会社名：株式会社KURUKURU

代表者名：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp