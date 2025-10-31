ÉÚ±Ê°¦¤µ¤ó½Ð±é¤Î¿·TVCM¡ÖµÙ¤á¡£ËÜµ¤¤Ç¡£¡×ÊÓ¤ò2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë～Êü±Ç³«»Ï
¥ê¥«¥Ð¥êー¤Ë´Ø¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ä¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Í¥¯¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©¸üÌÚ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÂ¼ ÂÀ°ì¡¢°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¡¦ÉÚ±Ê°¦¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢¿·TVCM¡ÖµÙ¤á¡£ËÜµ¤¤Ç¡£¡×ÊÓ¤ò¡¢2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê´ØÅì¡¦Ãæµþ¡¦´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ÆÊü±Ç³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Í£°ìÌµÆó¤ÎÆÃ¼ìÁ¡°Ý¡ÖPHT¡×¤¬¤â¤¿¤é¤¹µÙÍÜ¤È³èÎÏ¤ò¡¢¥À¥ó¥¹¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¿·CM¤¬´°À®
VENEX¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤ÎÆÃ¼ìÁ¡°Ý¡ÖPHT¡ÊPlatinum Harmonized Technology¡Ë¢¨¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿µÙÍÜ»þÀìÍÑ¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¡£¿È¤ËÃå¤±¤ÆµÙ¤à¤À¤±¤Ç¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¡ÈµÙÍÜ¡É¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÚ±Ê°¦¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ëÂèÆóÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¿·CM¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎPHTÁ¡°Ý¤Ç¤Ç¤¤¿À¸ÃÏ¤ò¡È¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡É¤È¸«Î©¤Æ¡¢30¿Í¤Î¥À¥ó¥µー¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤«¤Ä¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢PHTÁ¡°Ý¤Îµ¡Ç½À¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¸ÃÏ¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜCM¤Ç¤Ï¡ÖµÙ¤á¡£ËÜµ¤¤Ç¡£¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¡ÖµÙÍÜ¡×¤ÎÉ¬Í×À¤òÌä¤¤¤«¤±¤ë°ÕÌ£¤È¡¢ÁÇºà³«È¯¤«¤é»Ï¤á¤¿¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÀ½¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¡ÈËÜµ¤¤Ç¡É¼è¤êÁÈ¤àÅö¼Ò¤Î»ÑÀª¤Î¡¢2¤Ä¤Î°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÇÉÚ±Ê¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤ë¥·ー¥ó¤Ï¡¢VENEX¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥§¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Á¤Î¹â¤¤µÙÍÜ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³èÎÏ¸þ¾å¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¼«¿È¤ÎËÜÍè»ý¤Ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹ÍÍ»Ò¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶È20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡ÖCreative Next¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¤ëÅö¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÜCM¤Ï¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¡ÖµÙÍÜ¡×¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¡¢³§¤µ¤Þ¤Î³èÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëËèÆü¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨PHT¡ÊPlatinum Harmonized Technology¡Ë¤Ï¡¢Åö¼ÒÆÈ¼«¤ÎÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¶î»È¤·¡¢¥Ê¥Î¥×¥é¥Á¥Ê¤Ê¤É¤Î¹ÛÊª¤òÁ¡°Ý1ËÜ1ËÜ¤ËÎý¤ê¹þ¤ó¤Ç³«È¯¤·¤¿ÆÃ¼ìÁ¡°Ý¤Ç¤¹¡£¡ÖPHT¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¡Ö¿Í´Ö¤¬ËÜÍè»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«¸Ê²óÉüÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤µ¤»¤ë¤³¤È¡×¤òÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¡Ö¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥§¥¢¡×¤Ï¡¢µÙÍÜ»þ¤ÎÂÎ¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢¿´¿È¤Î¡ÈµÙÍÜ¡É¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚCM³µÍ×¡Û
¢¡¥¿¥¤¥È¥ë¡§µÙ¤á¡£ËÜµ¤¤Ç¡£
30ÉÃ¡¡https://youtu.be/2WgeGhaS7og
15ÉÃ¡¡https://youtu.be/-9O38PhdW8I
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÊÓ¡¡https://youtu.be/OUYoJtBL9xI
¢¡Êü±Ç³«»ÏÆü¡§ 2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢¡Êü±ÇÀè¡§TV¡Ê´ØÅì¡¦Ãæµþ¡¦´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¡Ë
¢¡ÉÚ±Ê°¦¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È¡§
¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤ò¥ê¥«¥Ð¥êー¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈè¤ì¤ò¤¿¤á¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤ä¤Ï¤ê¿ÈÂÎ¤òµÙ¤á¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤À¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤äÀ¸¤Êý¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤é¤·¤¯¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤è¤ê½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½Âå¡¢¼«Ê¬¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤òÌþ¤·µÙ¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢VENEX¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥§¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¡¢¥ê¥«¥Ð¥êー¤¹¤ë»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÉÚ±Ê°¦¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡§
17ºÐ¤ÇNY¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£°Ê¹ß¡¢À¤³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëËµ¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ÇÐÍ¥¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2019Ç¯TBSÆüÍË·à¾ì¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óÅìµþ¡Ù¤Ë½Ð±é¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏNHK¥É¥é¥Þ10¡ØÂç±ü¡Ù¤ÇµÈ½¡Ìò¤È¤·¤Æ¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë2025Ç¯¤Ë¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～³ë½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù¤ËÂç±üÁí¼èÄù ¹â³ÙÌò¤Ç½Ð±é¡£
ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤â¤Ä¥¹ー¥Ñー¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£³èÆ°¤ä¼Ò²ñ¹×¸¥¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤òÅÁ¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¡¢¤½¤Î³èÆ°¤Î¾ì¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤òË¬¤Í¤ëÈÖÁÈ ¡ØÉÚ±Ê°¦¤ÎÅÁÅý to Ì¤Íè¡Ù¡ÊBSÆü¥Æ¥ì¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥¸¥ç¥¤¥»¥Õ ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÉÚ±Ê°¦ Èþ¤ÎË¡Â§¡Ù¡ØÉÚ±Ê°¦ Èþ¤ò¤Ä¤¯¤ë¿©»ö¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡¢¡ØÉÚ±Ê°¦ ¿·¡¦¹¬Ê¡ÏÀ¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú¥Ù¥Í¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Î£³ÂçÍ×ÁÇ¡Ö±¿Æ°¡×¡Ö±ÉÍÜ¡×¡ÖµÙÍÜ¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¡ÖµÙÍÜ¡×¤ËÃåÌÜ¡£¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ëµÙÍÜ»þÀìÍÑ¥¦¥§¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥ê¥«¥Ð¥êー¥µ¥Ýー¥È¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä¡¢¤ª¤è¤Ó¥ê¥«¥Ð¥êー¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡¢·¼È¯³èÆ°¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢³«È¯¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È¤Ï¡Ö¾²¤º¤ìÍ½ËÉ¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡×¤ò³«È¯¡¢ÈÎÇä¤¹¤ë²ð¸îÍÑÉÊ¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¡£¸½ºß¤Ï¡¢µÙÍÜ³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥ê¥«¥Ð¥êー¤Ë´Ø¤ï¤ë¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ò¥È¤¬ËÜÍè»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«¸Ê²óÉüÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤µ¤»¤ë¤³¤È¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Åì³¤Âç³Ø¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢Åö¼Ò¤È¤Î»º³Ø¸øÏ¢·È»ö¶È¤Ë¤è¤êÃÂÀ¸¤·¤¿¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡Ê²Ê³ØÅªº¬µò¡Ë¤Î¼èÆÀ¤ä°ÂÁ´À¤ò½Å»ë¤·¤¿³«È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÖµÙÍÜ»þÀìÍÑ¥¦¥§¥¢¡×¤È¤·¤Æ2010Ç¯2·î¤ÎÈ¯Çä°Ê¹ß¡¢ÈèÏ«²óÉü¤ä°ÂÌ²¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤é¥¹¥Ýー¥Ä´Ø·¸¼Ô¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ê¾¦ÉÊÅ¸³«¤ò¹Ô¤¤¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×É´²ßÅ¹¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇä¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥·¥êー¥ºÎß·×220ËüÃå¡Ê2025Ç¯8·îÃæ½Ü»þÅÀ¡Ë¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤òµÏ¿¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Í¥¯¥¹¡¡³µÍ×¡Û
Ë¡¿ÍÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Í¥¯¥¹
ÂåÉ½¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò ÃæÂ¼ ÂÀ°ì
½êºßÃÏ¡§ ¢©243-0018 ¿ÀÆàÀî¸©¸üÌÚ»ÔÃæÄ®4-4-13 Àõ²¬¥Ó¥ë4³¬
ÅÅÏÃ¡§ 046-200-9288
ÀßÎ©¡§ 2005Ç¯9·î30Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥ê¥«¥Ð¥êー¥µ¥Ýー¥È¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä
¥ê¥«¥Ð¥êー¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡¢·¼È¯³èÆ°¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢³«È¯¤Ê¤É
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.venex-j.co.jp/