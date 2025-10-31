「デキる猫は今日も憂鬱～デキる猫はパズルもデキる～」 『パズ猫』1周年記念イベント開催中！

ポッピンゲームズジャパン株式会社

ポッピンゲームズジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 CEO：谷口祐一郎）は、TV アニメ「デキる猫は今日も憂鬱」(略称：デキ猫)の新作スマートフォン向けパズルゲーム「デキる猫は今日も憂鬱～デキる猫はパズルもデキる～」(略称：パズ猫)がゲーム内イベントを開催することをお知らせいたします。

■記念キャラクター【本日の主役】諭吉がもらえる！

期間中にログインするだけでパズ猫バーズデーケーキを持った記念キャラクター

「【本日の主役】諭吉」がもらえます。

◯開催期間：2025年10月16日(木)メンテナンス後～12月31日(水)23:59まで

■1周年パズ猫ポイントイベント開催中！

現在パズ猫では1周年を記念したゲーム内イベント「1周年パズ猫ポイントイベント」が開催中です。 パズ猫ポイントイベントとは、イベントステージをクリアして獲得できるポイントに応じて色々な報酬が手に入るイベントです。

今回の目玉報酬は「【トリックキャット】諭吉」です。

他にも「【ハロウィンナイト】諭吉」の壁紙や、ゲーム内でアイテムと交換できる無償デキネコインやネコメダルなど様々な報酬がゲットできますので、ぜひ挑戦してみてください。

◯開催期間：2025年10月31日(金)メンテナンス後～11月10日(月)13:59まで

■1周年記念パック販売中！

1周年を記念した特別な壁紙と有償デキネコインなどのゲーム内で使えるアイテムがセットになったパックが登場！

他にもゲーム内アイテムがお得に手に入るパックも販売中です！

■「デキる猫は今日も憂鬱～デキる猫はパズルもデキる～」とは

パズ猫はアニメ「デキ猫」ファンの方はもちろん、「デキ猫」を知らない方もお楽しみいただける3 マッチパズルゲームです。

諭吉やお馴染みのキャラクターたちとクリアを目指しましょう。

▼AppStore / GooglePlayからダウンロード

https://puzzneko.onelink.me/KKbt/6uq8wzn7 (https://puzzneko.onelink.me/KKbt/6uq8wzn7)

■ゲーム概要

タイトル名 ：デキる猫は今日も憂鬱～デキる猫はパズルもデキる～

リリース日 ：2024年9月30日

ジャンル ：パズルゲーム

プラットフォーム：App Store / Google Play

本体価格 ：無料(アプリ内課金あり)

著作権表記 ：(C)山田ヒツジ・講談社／デキる猫は今日も憂鬱製作委員会

(C)Poppin Games Japan Co., Ltd. All rights reserved.

■ポッピンゲームズジャパン株式会社について

東京都港区に本社を構える独立系のゲームパブリッシャー。

代表作に「Dr.STONE バトルクラフト」、「忍たま乱太郎 ムゲンのツボ大暴走の段」、「ムーミン～ ようこそ！ムーミン谷へ～」、「クレヨンしんちゃん 一致団ケツ！ かすかべシティ大開発」などがあ ります。

本社：東京都港区新橋3-11-8 オーイズミ新橋第2ビル 802号室

代表者：代表取締役CEO 谷口 祐一郎

会社ＨＰ：https://poppin-games.com/

※「Google Play」「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。 ※「iOS」は、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基 づき使用されています。

※iPhone、iPad、iPad mini、iPod touchおよびApp Storeは米国およびその他の国々で登録され たApple Inc.の商標です。