12周年を記念して特別キャンペーンを開催！期間限定30％OFF！占い師が選ぶ“Best口コミ”で1,000ポイントプレゼント！

ザッパラスグループの株式会社cocoloni（本社：東京都渋谷区、代表取締役：溝上雅俊）は、運営する電話占い『ロバミミ』がサービス開始より12周年を迎えたことを記念して、2025年10月31日（金）より「12周年記念キャンペーン」を開催いたします。

■電話占い『ロバミミ』とは？

電話占い『ロバミミ』（https://roba3.com/）は、鑑定満足度97％を誇る、24時間いつでもどこでも電話やメールで占ってもらえる信頼と実績のある電話占いサービスです。「話せば晴れる 心が晴れる」をモットーに、一人でも多くのお客様に心のモヤモヤが晴れて明るく笑顔になってもらいたいという想いを込めて運営しています。在籍する占い師は、東証スタンダード市場上場企業グループ・株式会社cocoloniが定める厳格な基準をクリアしており、安心・安全なサービスとして多くのお客様からご支持をいただいております。また、占い師に加え、カウンセラーをはじめとする各分野の専門家「キキジョウズ」も在籍しており、心のケアにも丁寧に対応しております。

- URL：https://roba3.com/

■キャンペーン内容をご紹介！

『ロバミミ』は2025年10月31日（金）で12周年を迎えることができました。お客様へ感謝の気持ちを込めて、期間限定で鑑定料金30％OFFや“Best口コミ”に選ばれると1,000ポイントプレゼントなど豪華企画をご用意いたしました。

- キャンペーン詳細：https://roba3.com/campaign/event291- 開催期間：2025年10月31日（金）～11月7日（金）23時59分まで

１.2日間限定で鑑定料金30％OFF！

対象期間中は、おひとり様何度でも鑑定料金が30％OFFとなります。お申し込みの際に自動的に割引が適用されますので、特別な手続きは不要です。気になっていた占い師の鑑定を体験いただく絶好の機会です。ぜひこの機会に『ロバミミ』の鑑定をお楽しみください。

＜30％OFF注意事項＞

※2025年10月31日(金)0:00より前に予約した鑑定は対象外となります。

※最大割引上限は4,000円となります。

※他のキャンペーン・クーポンとの併用はできません。

- 対象期間：2025年10月31日（金）～11月1日（土）

２.占い師が選ぶ！“Best口コミ”決定！

対象期間中に鑑定を受けていただいた方の口コミの中から、占い師が「心に響いた」と感じた投稿を選出します。選ばれた方には、感謝の気持ちを込めて1,000ポイントをプレゼントいたします。「先生の言葉で心が軽くなった瞬間」や「実際にアドバイスを行動に移したエピソード」など、具体的な体験を交えた口コミは他のお客様が占い師を選ぶ際の参考にもなります。この機会にぜひ、鑑定を通して感じた想いや気づきをお聞かせください。

＜注意事項＞

※2025年10月31日(金)～11月7日(金)に鑑定を受けた方の口コミが対象です。

※口コミ投稿の期限は2025年11月8日(土)までとなります。

※複数投稿の場合、投稿内容が同じまたは類似している場合は対象外となる可能性がございます。

※一定数の口コミが集まらなかった占い師は、選出対象外となる場合があります。

※ポイントは2025年11月25日(火)に付与いたします。

- 対象期間：2025年10月31日（金）～11月7日（金）

■さらに！第2弾キャンペーンも開催！

第2弾の詳細は2025年11月10日（月）に発表いたします。

キャンペーンページ（https://roba3.com/campaign/event291）にて公開しますので、お楽しみにお待ちください。

■『 ロバミミ』概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5725/table/723_1_5cc48231d0af1c3de44823c97c1d6ac0.jpg?v=202511010427 ]

〈株式会社cocoloni〉

ひとりでも多くのひとに「元気になってもらいたい。」そんな想いから生まれた占いサービスブランド「cocoloni（ココロニ）」。

株式会社cocoloniは、「お客様に安心し信頼して使える本物のサービス」を届けるべく、日々真剣に占いサービスと向き合っています。株式会社ザッパラスのグループ会社として、今後もサービス品質基準にとどまらず、すべてのお客様にスムーズに「安心、信頼、本物」の占いブランドとして認知していただけるよう取り組んでいきます。

〈株式会社ザッパラス〉

モバイルコンテンツ黎明期より占いコンテンツ市場を確立し成長。現在は東証スタンダード市場に上場。グループ各社を通じて、占いコンテンツの配信、電話やチャットでのオンライン占い、リアル店舗「cocoloni占い館」の対面鑑定、企業への占いコンテンツの提供など、多様な占いサービスを展開。占い市場を代表する企業の1社として認知されている。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社cocoloni（https://www.cocoloni.com）

担当：近藤

e-mail : info@cocoloni.com