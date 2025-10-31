LF Research、LF AI & DATA、FUTUREWEI 調査レポート「ソブリンAIの現状」を公開

The Linux Foundation Japan

インフォグラフィック「ソブリンAIの現状」

本日、LF Research、LF AI & DATA、FUTUREWEI により発行された調査レポート「ソブリンAIの現状」日本語版が公開されました。



全レポートは、こちらからご覧いただけます:

- 日本語版 : ソブリンAIの現状(https://www.linuxfoundation.jp/publications/2025/10/state-of-sovereign-ai-jp/)- オリジナル版 (英語) : The State of Sovereign AI(https://www.linuxfoundation.org/research/state-of-sovereign-ai)

2025年、Futurewei、LF AI & Data、そしてLF Researchは、世界各国におけるソブリンAI（主権AI）の現状を調査するために提携しました。本レポートは、グローバル調査とウェビナー シリーズに基づき、この分野における専門家の見解や組織の取り組みをまとめたものです。



データによると、世界中の大多数の組織や政府が、ソブリンAIを「戦略的に重要」と見なしており、その背景にはデータの管理、国家安全保障、経済競争力、そして規制の整合性といった目的があります。また、オープンソースは、その柔軟性・透明性・制御性の高さから、主権を確立するための基盤として認識されています。重要なのは、この調査が「ソブリンAIとは孤立を意味するのではなく、オープンでコミュニティ主導のイノベーション ネットワークに参加しながら、自律性を維持すること」であると結論づけている点です。



ソブリンAIとは何か、組織がどのようにそれを導入しているのか、そしてその発展においてなぜ国際的な協力が不可欠なのか――詳しくはレポート全文をご覧ください。



著者

- Marco Gerosa, Ph.D., Northern Arizona University- Anna Hermansen, The Linux Foundation- Anni Lai, Futurewei- Adrienn Lawson, The Linux Foundation- Foreword by Mark Collier, The Linux Foundation

日本語版翻訳協力：辻村幸弘