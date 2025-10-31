【株式会社dotsline】Dリーグ CHANGE RAPTURES オフィシャルパートナー就任に関するお知らせ

株式会社dotsline

株式会社dotsline（本社：東京都中央区、代表取締役：松本祐輝）は、日本発のプロダンスリーグ「第一生命 D.LEAGUE」に参画するプロダンスチーム「CHANGE RAPTURES（チェンジラプチャーズ）」を運営するPERF株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：柳裕貴）と、2025-26 SEASONにおいてオフィシャルパートナー契約を締結したことをお知らせいたします。

今回のオフィシャルパートナー締結を通じて、dotslineはCHANGE RAPTURESの活動を支援し、スポーツ振興およびエンターテインメント業界の発展に貢献してまいります。データソリューションを軸に、多様な業界における価値創造を推進する企業として、スポーツ・エンターテインメント領域でも新しい挑戦を支えてまいります。

▶ PERF株式会社様の公式ニュースリリースはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000087843.html)

両社コメント

株式会社dotsline 代表取締役 松本祐輝

このたび、CHANGE RAPTURESのオフィシャルパートナーとしてご一緒できることを、大変光栄に思います。弊社の掲げる「ビジネスの根幹をデータによって強化する」というミッションのもと、スポーツ・エンターテインメント業界においてもデータ活用やDX推進の価値を広げていきたいと考えております。

PERF株式会社 代表取締役 柳裕貴

データとDXの力で新しい可能性を切り拓き、未来の価値創造リードされているdotsline様と共に歩めることを、大変心強く感じております。

dotsline様が掲げる「企業の持つデータの価値を最大限に引き出すことで、社会に変革をもたらす」という理念は、CHANGE RAPTURESが目指す「ダンスで日本を変える」という社会変革ミッションと深く共鳴するものです。

私たちはこのパートナーシップを通じて、既存の領域を越えて挑戦し続け、共に社会に変革をもたらす新たな価値を創造してまいります。

CHANGE RAPTURESについて

日本発のプロダンスリーグ「第一生命 D.LEAGUE」に出場するプロダンスチーム。

D.LEAGUE発足時から参画しており、2025年7月のオーナー変更を経て「CHANGE RAPTURES」として新たに始動。

24-25 SEASONではチーム最高順位の3位を記録し、25-26 SEASONではさらなる飛躍を目指す。

ダンスを通じた地域活性化やスポンサーとの共創にも注力している。

Instagram：https://www.instagram.com/changeraptures_official/

YouTube：https://www.youtube.com/@changeraptures--7758

X：https://x.com/CHANGERAPTURES

TikTok：https://www.tiktok.com/@changeraptures

会社概要

株式会社dotslineは、企業のデータ基盤構築・データマーケティングコンサルティングを中心に事業を展開しております。ビッグデータの活用を通じて、企業の意思決定を支援し、持続的な成長と競争力強化を実現します。

社名：株式会社dotsline

代表者：代表取締役 松本祐輝

所在地：〒104-0045 東京都中央区築地2丁目11-10 築地中央ビル6階

事業内容：データ基盤開発支援、ソフトウェア開発支援 等

URL：https://www.dotsline.jp/

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社dotsline 広報担当

メールアドレス：info@dotsline.jp