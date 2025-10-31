株式会社100、クリック率に頼らないBtoBメルマガの新戦略を公開 “ゼロクリックメルマガ”で顧客との信頼を築く方法を紹介

株式会社100

HubSpot Smart CRM(TM)の導入・運用支援と、AIを活用した業務自動化支援を行う株式会社100（本社：東京都世田谷区、代表取締役：田村慶、以下「100」）は、2025年11月4日（火）～7日（金）に開催されるオンラインセミナー「集客できるBtoBマーケのメルマガの秘密」に登壇します。第5部では、「クリック率は、もう追わない。生成AIで実現する、顧客と繋がる『ゼロクリックメルマガ』」をテーマに、クリック率偏重から脱却し、信頼関係を軸とした新しいメール設計の考え方を紹介します。

“開封率は高いのに成果が出ない”時代のメール戦略

セミナーやホワイトペーパーなど、Web上で情報収集が容易になった今、企業によるメールマーケティングは一層活発化しています。一方で「開封率は上がっているのに商談化につながらない」「配信を続けても成果が見えない」といった課題を抱える企業も増えています。メールは依然として顧客接点の中心でありながら、単なる“クリック促進ツール”にとどまってしまうケースが多いのが現状です。

こうした背景から、本イベントでは、成果の出るBtoBメルマガ運用を再定義することをテーマに、MAツールの活用、ターゲティング精度の向上、AIによる業務効率化など、企業がいま取り組むべきメールマーケティングの最前線を多角的に解説します。

開催概要

セミナープログラム

このような方におすすめのウェビナーです- メルマガを配信しても、開封・クリックは増えているのに商談化につながらないと感じている方- クリック率などの数値指標に偏り、本質的な顧客関係構築ができていないと感じる方- メール作成や運用が担当者の経験や勘に依存している方- コンテンツ制作の工数を削減しながら、内容の質を高めたい方- MAツールやCRMを導入しているものの、成果を実感できていない方- 顧客と長期的な信頼を築く新しいメルマガ戦略を知りたい方

本セミナーは、メールマーケティングの基礎から実践までを体系的に学べる全6部構成です。MA活用、AIによる効率化、ターゲティング設計など、BtoB企業が直面する課題を多角的に解決するヒントを紹介します。

株式会社100 登壇概要（第5部）

- MAツール活用の基本ステップ（カイロスマーケティング）- 理想のターゲット発見とスコアリングの新基準（Rockets）- 生成AIでメール業務を劇的に変える（WACUL）- メール配信の“3つの罠”と突破口（ラクス）- ゼロクリックメルマガによる新しい信頼構築（100）- 動画メールでアポ獲得を実現する最新事例（ムジン）

講演テーマ：クリック率は、もう追わない。生成AIで実現する、顧客と繋がる「ゼロクリックメルマガ」

本セッションでは、「クリックされなくても価値が伝わるメルマガ」という新しい考え方を解説します。クリック誘導を目的とせず、メルマガ内で価値提供を完結させる「ゼロクリックコンテンツ」を中心に、顧客との信頼を積み上げ、ブランド想起を高めるコミュニケーションの設計方法を紹介します。さらに、AIを活用したコンテンツ制作効率化の実践例も紹介し、現場での再現性ある運用ノウハウを共有します。

登壇者紹介

株式会社100 代表取締役

田村 慶（たむら けい）

2005年Web制作会社として株式会社24-7（現DXディライト）を創業。2012年からHubSpotのパートナー事業を開始、2018年に株式会社ラバブルマーケティンググループに全株譲渡し代表を退任。2018年、株式会社100（ハンドレッド）を創業し、2019年からHubSpot CRMを活用したマーケティング、営業プロセスの改善、Webサイト構築など、顧客接点のDX支援をスタート。2023年8月にアジア初のHubSpot Elite パートナー認定。国内初のHubSpot Community Champion、HubSpot認定トレーナー資格取得。HubSpotユーザーグループ「Japan HUG」の運営者として、HubSpotユーザーコミュニティーの拡大に寄与。HubSpot歴13年。

■ 株式会社100（ハンドレッド）について

会社名：株式会社100（ハンドレッド、英文名称：100 Inc.）

代表者：代表取締役 田村 慶

所在地：東京都世田谷区代沢5丁目31番8号 No.R下北沢 3F

設立：2018年2月

事業内容：HubSpot導入・活用支援、AI活用支援（HubSpot Breeze）、HubSpotトレーニング、RevOps体制構築支援、HubSpotを活用したマーケティング・営業・サポート業務のDX支援、営業・マーケティングコンテンツ制作、ウェブサイト構築、CRM開発、システム連携

株式会社100は、「HubSpot×AI×DATA」のビジョンのもと、HubSpotのソリューションパートナーとして企業の成長を支援しています。特に生成AIやBreezeを活用した業務効率化、AIエージェントによる顧客対応の自動化、ナレッジ基盤の整備など、AIと人の協働による新しいビジネスオペレーション設計に注力しています。

HubSpotの全製品（Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub、Content Hub、Data Hub）に精通し、マーケティング・セールス戦略の策定から、Salesforceや他システムとのデータ連携・移行、API連携開発までを担当者目線でサポート。SMBからエンタープライズまで幅広い企業のAI活用とCRM定着化を後押ししています。

2018年に創業し、2019年よりHubSpot専門のエキスパート集団として活動を開始。日本企業で唯一「Rookie of the Year（APAC）」を、2024年には「HubSpot Best Sourcing Partner in Japan」を受賞しました。Japan HUG（HubSpotユーザーグループ）の運営事務局として、国内のHubSpot活用とAI導入推進に貢献しています。

コーポレートサイト：https://www.100inc.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社100（ハンドレッド）

担当：若本