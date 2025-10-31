看板市場のニーズに応じた配光改良と、業界トップクラスの最大160リットルm/W超を達成

岩崎電気株式会社

岩崎電気は、LED投光器「レディオック フラッド ネオ」シリーズを全面的に刷新し、10月より順次発売しています。

「レディオック フラッド ネオ」は、デザインと小形・軽量化を両立し、看板照明として最適な配光性能と、エネルギー消費効率の更なる向上を実現しました。

この度のリニューアルでは、既存ラインアップに加え、ニーズの高かった「70クラス」を新たに追加し、選択肢を拡充しました。

また、看板照明で要望のある昼光色(6500K)の広角タイプ・超広角タイプを標準ラインアップに追加しています。

主なモデルチェンジのポイント

看板照明に最適化した新しい配光設計

80・70・60クラス40・30クラス

新モデルでは、配光制御方法を従来の反射鏡制御からレンズ制御に見直し、看板照明での使用に最適な配光形状を実現しました。

大幅なエネルギー消費効率(省エネ性能)の向上

- 光の輪郭を滑らかに：光の輪郭部分を意図的にぼかすことで、むらなく光が届くようになり、より自然で使いやすい配光としています。- デザインと軽量化を両立：市場で認知されているデザインを継承しつつ、小形・軽量化も実現しています。

配光制御の変更により、エネルギー消費効率が大幅に向上しました。

過酷な環境に対応する基本性能を強化

主な仕様

- 60クラス～80クラスの昼白色・超広角タイプを中心に、160リットルm/W以上を達成。従来モデルから大幅な省エネ性能の向上を実現し、ランニングコストの削減に貢献します。(60クラス・昼白色・超広角：149.5リットルm/W →168.2リットルm/W)- 狭角タイプでも60クラス～80クラスの昼白色を中心に150リットルm/W以上を実現しています。- 重耐塩仕様を標準化：重耐塩仕様を標準化し、使用場所を選ばず標準品で対応できるようになりました。- 使用温度範囲の拡大：昨今の温暖化傾向を考慮し、-20℃～+40℃の使用温度範囲に対応します。(従来モデルは35℃まで)

※商品仕様詳細はお問合せください。

共通仕様

[屋外・屋内用][電源ユニット内蔵形][重耐塩仕様]

本体：アルミダイカスト(ポリエステル塗装)

アーム：ステンレス(ポリエステル塗装)

前面カバー：強化ガラス

口出線：キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)

取付角度：エニーポジション(制限なし)

設計許容風速：60m/sec

耐雷サージ：15kV(コモンモード)

保護等級：IP65

仕上色：ダークグレイ・ホワイト

定格入力電圧：100/200～242V対応

定格周波数：50/60Hz共用

光束維持時間：60000時間(光束維持率80％)

使用温度範囲：-20℃～+40℃

落下防止ワイヤ同梱

