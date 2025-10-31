2025 mNGS国際サミット盛況裡に閉幕　日台の専門家が感染症診断の新たな可能性を探る

亞洲準譯股份有限公司閉幕式にて登壇された先生方全員で記念撮影を行いました。

2025年9月13日、台北市・集思北科大国際会議センターにて「第5回 mNGS国際サミット（2025 mNGS International Summit）」が盛大に開催された。主催は台湾感染症医学会と抗生素抗薬性防治センター（Antibiotic Resistance Prevention and Control Center）であり、台湾および日本の感染症分野における専門家、臨床医、検査技師らが一堂に会し、メタゲノム次世代シーケンシング（mNGS）技術の臨床応用と国際的な連携について活発な議論が行われました。

本サミットには943名の医療従事者が登録し、現地92名、オンライン686名の計867名が参加。オンラインでは最大同時接続者数732名を記録し、感染症診断領域におけるmNGS技術への関心の高さがうかがえました。

午前の部では抗菌薬耐性（AMR）に関する特別セッションを実施し、午後はサミットの主議題としてmNGS技術の臨床的有用性と実証的価値が多角的に討議されました。

開会にあたり、国立台湾大学の張上淳副学長および台湾衛生福利部医事司の呂念慈技正が挨拶を行い、mNGS技術が感染症診断の未来を形づくる重要な鍵であることを強調した。両氏は、今回のサミットが日台両国における臨床・研究協力をさらに深化させる契機となることへの期待を述べました。

■ 台湾側の臨床的視点：精密診断と応用指針

複数の台湾臨床専門医が、mNGSを活用した実際の症例を通じてその有用性を紹介しました。

三軍総医院の王永志医師は、台湾感染症医学会が発表した「mNGS臨床応用ガイドライン」に基づき、感染源が不明で治療効果が乏しい患者に対して、従来の病原体検査で確定できない場合にはmNGS検査を追加すべきであると提言。特に重症感染症、急性中枢神経感染症、あるいは多重感染が疑われるケースでは、従来法とmNGSを同時に実施することが診断精度とスピードの向上につながると述べました。

台湾大学病院の陳抱宇医師は、重症例・意識障害患者の症例を紹介し、「従来検査のカバー範囲を超えるmNGSは、早期診断と適切な治療方針の決定に大きく寄与し、予後改善をもたらす」と説明。同時に、「感染症専門医は検査結果に過度に依存せず、臨床的判断力をもってmNGSレポートを解釈する必要がある」と強調しました。

高雄医科大学附設病院の陳昭儒医師は、中枢神経感染症の臨床例を報告。既存の Xpert PCR 検査では結核性髄膜炎の検出感度が低い一方、mNGSは検出率を大幅に向上させると指摘しました。また、同一検体から2種類の非結核性抗酸菌（NTM）感染を同時に検出した稀有な症例を紹介し、「技術の進化により、感染症診断はより高精度で多層的な臨床洞察をもたらす時代へと進んでいる」と述べました。

さらに、アジア準訳株式会社（Asia Pathogenomics, APG）の技術長・莊景凱氏が登壇し、mNGS技術の開発動向を紹介。結核菌および非結核性抗酸菌をターゲットとした新しい検査プラットフォームを開発中であり、臨床医が迅速かつ的確に病原体を特定し、治療判断を下せる支援体制を構築していると説明しました。

■ 日本側の視点：未知の病原体と臨床文化の変革

今回のサミットでは、日本から二人の感染症領域の第一人者が登壇し、臨床現場での課題と展望を語りました。

愛知医科大学附属病院の三鴨廣繁教授は、「日本では依然として培養やPCRなどの従来法が主流であり、未知の病原体には“手が届かない”ことが多い」と現状を指摘。そのうえで、「mNGSは我々が想定していなかった病原体を可視化できる。特に敗血症や中枢神経感染症のケースでは、患者の運命を変えうる技術だ」と述べました。

長崎大学附属病院の柳原克紀教授は、日本の感染症専門医不足の現状に触れ、「mNGSは病原体診断の強力な補完技術となる」と強調。さらに、一人の高齢女性が長年リウマチ性関節炎と誤診されていたが、台湾のmNGS検査によって感染性病原体が特定され、治療方針が根本的に変わった事例を紹介し、「台湾におけるmNGS臨床応用の経験は、日本の医療現場にとって非常に参考になる」と評価しました。

両教授は共通して、mNGSは単なる技術革新にとどまらず、「臨床文化そのものを変える可能性を持つ」と述べ、未知の病原体に直面する医師に新たな選択肢を与えるものであると語りました。

■ 日台連携の新章：感染症データベースで国境を越える防疫体制へ

最後に、台湾感染症医学会の張峰義理事長が総括として登壇し、日台両国が病原体ゲノムの国際データベース構築を進めていることを明らかにした。今後、日本国内で台湾旅行歴のある患者に感染症が発生した場合、同データベースを通じて迅速に病原体を特定でき、国境を越えた感染症の封じ込めと精密な疫学追跡が可能になると述べた。

張理事長は「これはアジア太平洋地域における公衆衛生協力の重要なマイルストーンであり、臨床データとゲノム情報を統合することで、感染症対策はより迅速かつ正確に進化していく」と締めくくりました。

サミット当日の会場は多くの参加者で大変盛況でした。

この「2025 mNGS国際サミット」は、感染症診断の臨床革新を象徴するイベントとして幕を閉じた。mNGS技術がもたらす新たな医療の地平は、今後も日台両国の協力を通じてさらに広がっていくことが期待されます。