AIで誹謗中傷を自動判定！炎上リスクを回避するコメントシステム「Bright BBS」公式代理店として取り扱いを開始！

株式会社ナレッジベース（本社：東京都千代田区、代表取締役：坂本 之総）は、ディープリサーチ株式会社(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/162041)（本社：福岡市博多区、代表取締役：深澤亮）が2025年9月25日に正式リリースした、AIによるリアルタイム校閲機能を搭載したコメントシステム「Bright BBS」（特許出願中）の公式代理店としての取り扱いを開始いたしました。



Bright BBSはタグを埋め込むだけで簡単に導入可能。ユーザーの自由なコミュニケーションを保ちつつ、炎上や不適切発言によるトラブルを未然に防ぐ、安全・安心なコメント欄を実現します。



Bright BBS とは :
https://www.deepresearch-inc.jp/LP/BrightBBS/index.html
リスクが多くて、コメント欄は無理と思っていませんか？


攻撃的、不適切な発言で炎上が発生し、サイト自身の信用を損なう恐れがある。


→　不適切な投稿をAIが防止し、健全なサイト運営が可能に。



コメントの監視・削除対応には人的リソースと時間が必要。


→　不適切な投稿がブロックされるので、コメント削除などの作業は不要。



導入したいが、開発費用がかかる。


→　タグの埋め込みだけで導入可能。月次費用だけで運用できます。



システムのセキュリティに不安がある。


→　コメントデータはAWS内に安全に保存。


サービス開発の背景


近年、サイト運営者にとってコメント欄の管理は大きな負担となっています。誹謗中傷や差別的発言などにより、企業やサービスの信頼性が損なわれる「炎上」リスクが高まる一方で、有人での監視体制には多くの人的リソースやコストがかかります。


「Bright BBS」は、これらの課題をAIの力で解決する、次世代のコメントシステムです。


「Bright BBS」の特長


１. 監視不要


AIがリアルタイムでコメントを校閲し、誹謗中傷・不適切な投稿を即時ブロック。



２. 人手不要


AIが投稿をブロックするので、人手によるデータ削除や様々な対応が不要です。



３. ユーザの納得感


自動返信で訂正案や拒否理由を提示することで、ユーザーの納得感を高め、トラブルを未然に防ぎます。



４. 開発が簡単


あなたのサイトにタグを貼るだけで利用可能。面倒なインフラ管理や維持費も一切不要です。


入力されたコメントは、AIが即時に内容を確認し、


万が一、コメントに誹謗中傷や不適切な表現が含まれ


るとAIが判定した場合は、該当のコメントは公開され


ず、修正案が自動で表示されます。投稿者は提案内容


をもとに、コメントを修正して再投稿することが可能


こんな方におすすめ


- Webメディア・ニュースサイトの運営者様
- コミュニティ機能を持つECサイト
- SaaS系プロダクトにおけるカスタマーコメント欄
- フォーラム・掲示板を抱える企業サイト

料金プラン


- 基本料金

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/159889/table/12_1_53ff3965757353329ec2dbb3f0d7bfdd.jpg?v=202511010358 ]


デザインカスタマイズオプション


・サイトデザインに合わせてコメント欄を調整・再設計できます。
・専任デザイナーとエンジニアが、ブランドに合わせたUIを構築します。


[表2: https://prtimes.jp/data/corp/159889/table/12_2_7145ed109a238f6af7eced9aac145eb5.jpg?v=202511010358 ]

※ 指定デザイン適用以降は「スタンダードプラン以上」でご利用いただけます。


詳しくはこちらから :
https://www.deepresearch-inc.jp/LP/BrightBBS/index.html

https://prtimes.jp/a/?f=d159889-12-036b23f113c65305f7e0c222dd4eb7e7.pdf


会社概要

　


ナレッジベース株式会社
設立：2018年06月
代表取締役：坂本　之総
所在地：東京都千代田区永田町2-17-17 AIOS永田町508
URL：https://knowledge-b.jp



お問合せ先

ナレッジベース株式会社　Bright BBS担当者


TEL: 03-6550-8732


Mail: corporate@knowledge-b.jp