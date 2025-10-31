【愛知・名古屋発】玉善、生成AI×VRを活用した「顧客対応品質向上プログラム」導入！お客様の不安を解消し、満足度を最大化へ

株式会社玉善

愛知県名古屋市を拠点に、注文住宅および分譲住宅の建築・販売を行う株式会社玉善（本社：名古屋市中区丸の内／代表取締役：本間 三男、以下「玉善」と表記。）は、「お客様の満足度を最大化する質の高い接客」の実現を目指し、株式会社casaliz（本社：東京都品川区／代表取締役：山本 直弥）が開発・販売するAI×VR対話トレーニング「MasterVR」の導入を決定したことをお知らせします。

発表の背景：お客様の「安心」と「信頼」を築くために

住宅購入という一生に一度の大きなイベントにおいて、お客様の不安や潜在的なニーズを深く引き出し、解消できる営業・接客スキルは企業の信頼に直結します。しかし、この対人スキルは現場でのOJTや属人的なノウハウに依存しやすく、教育の質にばらつきが生じやすいという課題を抱えていました。

玉善は、この課題を打破し、お客様一人ひとりの言葉に隠された真意を深く理解し、最適な提案を行う体制を愛知の全営業スタッフで実現するため、先進的なAI技術の導入を決定しました。VR学習は、従来の講習に比べ習得スピードおよび記憶への定着ともに効果が期待されており、この技術を活用し、お客様満足度の高い接客の標準化を目指します。

玉善の「顧客対応品質向上プログラム」の特長

玉善が導入したAI×VR技術（MasterVR）を活用し、以下の3点を柱とする独自のプログラムを運用します。これは、単なるスキルアップではなく、お客様の不安を解消し、深い信頼関係を築く「共感力」の養成に焦点を当てた取り組みです。

１．多様な顧客の「生の声」をAIで再現： AIが仮想空間で100種類以上の多様な顧客ペルソナ（性格、年齢、口癖などが設定された仮想のお客様）をリアルに再現します。全営業スタッフは、厳しい反論や複雑な状況など、現場で直面する可能性のあるあらゆる場面を時間を気にせず繰り返し練習でき、本番での動揺を防ぎます。

２．データに基づく「共感力」の客観的評価： トレーニング後、AIが会話の一言一句をテキスト化し、「声のトーン」「ヒアリングの深さ」「提案の構成」などを定量的スコアでフィードバックします。指導者の主観に頼ることなく、社員は自身が「お客様にどのように聞こえているか」を客観的に把握し、お客様に寄り添う力を効果的に高めます。

３．トップセールスの成功ノウハウ標準化： 経験豊富なトップセールスの成功事例をVRシナリオに組み込み、その「生きた知恵」を全営業スタッフが体験・学習することで、社内ノウハウの属人化を解消。均質な高品質のサービスを提供できる体制を確立します。

■株式会社casaliz（カサリス）について

社名：株式会社casaliz（カサリス）

所在地：東京都品川区東五反田５ー２８ー１０ 第二花谷ビル５階

代表：山本直弥

企業サイト：https://casaliz.co.jp/

■会社概要

社 名:株式会社玉善

所在地: 愛知県名古屋市中区丸の内1丁目17番2号 第14KTビル

代表者: 代表取締役社長 本間 三男

事業内容:分譲住宅、注文住宅の設計、施工及び販売、不動産の売買、建築工事業、土木工事業、リフォーム 等。

▼公式ホームページ

https://www.tamazen.co.jp/

▼公式ホームページ（注文住宅サイト）

https://tamazen-fuz.jp/