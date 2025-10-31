数万点のSKU・中古在庫連携を克服し、Shopify PlusでECを全面移管。イヤホン専門店「e☆イヤホン」新ECサイトをTsuzucle × RESORTが共同構築
EC構築・データ連携支援を行う株式会社Tsuzucleと、EC・マーケティング支援を強みとする株式会社RESORTは、イヤホン・ヘッドホン専門店「e☆イヤホン」を運営する株式会社タイムマシン（本社：大阪府大阪市、取締役社長：岡田卓也、以下「e☆イヤホン」）の新ECサイトを、Shopify Plusを基盤に全面リプレイスしたことをお知らせします。
また、本プロジェクトに関する特別対談記事も同日公開しました。数万点規模の商品データ、新品と中古が混在する複雑な在庫管理、そして価格変動や予約販売といった高度な要件に、どのように挑んだのかを詳細に紹介しています。
- e☆イヤホンは2007年の創業以来、秋葉原を拠点に全国4店舗とECで事業を展開。イヤホン・ヘッドホンを中心に、常時数万点を超える新品・中古アイテムを取り扱う
- 従来のECシステムは長年の増改築により複雑化し、運用負荷・コスト増大が課題となるなかで、これらの解消のためShopify Plusを基盤とした全面リプレイスを実施
- RESORT社とTsuzucleが共同で参画し、フロントエンドのUI/UX設計からバックエンドの基幹連携・カスタムアプリ開発まで、システム移行の支援を行った
1. TsuzucleとRESORTによる共同支援
本プロジェクトでは、フロントエンドのUI/UX設計をRESORTが、バックエンドの基幹連携・カスタムアプリ開発をTsuzucleが担当。役割を補完し合いながら、Shopifyにおけるカスタムアプリの開発を行い、既存のe☆イヤホンの業務フロー・オペレーションを疎外しない新たなカートシステム基盤の実装をしました。
【開発したカスタムアプリ例】
- 価格変動機能：市場動向に応じて売価を自動切替
- 予約販売機能：通常在庫ゼロ時に自動で予約在庫へ移行
- 大量データ処理最適化：数万点の商品更新を数分で反映可能に改善
- 在庫連携の安定化：新品・中古をシームレスに統合管理
2. プロジェクトに関わったe☆イヤホン、RESORT、Tsuzucleのキーパーソンによる対談記事を公開
本プロジェクトでの開発の裏側や、Shopifyへの移管による事業者としての狙いなどをご紹介する対談記事を公開しました。実装時に直面した課題や取組内容についてご紹介しております。
【対談記事 目次】
- 事業会社におけるEC事業で抱えている課題・解決すべき課題とは
- Shopifyの導入・移行によるメリット
- 構築に伴い注意すべき落とし穴
◦既存の商品情報・在庫情報や顧客情報の移管
◦基幹システムとの連携
◦構築事業者の選定基準
◦スケジュール・予算の目安
- eイヤホン Shopify移管案件の紹介
対談記事はこちら：https://tuna.cool/blogs/interview/e-earphone
3. Shopify構築を支援するTsuzucle社×RESORT社のご紹介
株式会社Tsuzucleについて
Tsuzucleは、EC事業者向けのシステム構築・データ移行・運用最適化を支援するテクノロジーカンパニーです。特にShopifyを基盤とした大規模EC構築、基幹システム連携、データ基盤設計に強みを持ち、数万SKU規模の案件からOMO戦略の推進まで幅広く支援しています。
TsuzucleはShopify導入による業務効率化を土台として、同協会のより高度なシステム構築、顧客体験の向上、事業拡大を同時並行で実現し、持続可能なビジネスモデル構築を支援していきます。
Tsuzucle公式Webサイト(https://tsuzucle.com)
株式会社RESORTについて
RESORTは、ECサイト構築とデジタルマーケティング支援を強みとするクリエイティブカンパニーです。アパレル、リテール、D2Cブランドを中心に、デザインとビジネスを両立するECサイト構築を数多く手掛けています。
会社名：株式会社RESORT
所在地：東京都渋谷区神宮前6-23-6
代表者：代表取締役 石川森生
URL：https://rsrt.jp/
Shopify開発チームによるTECH BLOG
https://zenn.dev/tsuzucle
Shopifyの開発やシステム連携におけるtipsを発信しています。
株式会社Tsuzucle（ツヅクル） 概要
株式会社Tsuzucleは、「価値あるものを、真の価値で世界に届ける」をビジョンに、デジタルマーケティングBPO、グロース支援、EC構築およびDX支援を行っています。
社名：株式会社Tsuzucle
代表者：森 祐太
所在地：東京都渋谷区神南１丁目４－９ テアトル神南オフィス棟 2F
設立：2020年6月
事業内容：マーケティング・新規事業コンサルティング、SNS・Web広告の企画運用、ECサイト構築
会社HP：https://tsuzucle.com/contact/