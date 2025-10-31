株式会社CyberomiX、11月1日-11月2日開催の“第33回日本血管生物医学会学術集会”にてミニセミナー登壇および企業展示を実施します

株式会社CyberomiX

株式会社CyberomiX（所在地：京都市、代表取締役：渡辺 亮）は、2025年11月1日（土）～11月2日（日）に開催される「第33回日本血管生物医学会学術集会」に参加し、ミニセミナーの登壇ならびに企業展示を行います。

本学会は 「次世代のために拓く血管生物医学」 をテーマとし、併催として The 6th Asia-Australia Vascular Biology Meeting 2025 が実施されます。

当社の提供する先端解析技術が、血管生物学領域のさらなる発展に寄与すると考えております。

■ ミニセミナー登壇について

演題：「シングルセル遺伝子解析と空間トランスクリプトーム解析の最前線」

演者：株式会社CyberomiX 代表取締役 渡辺 亮

本セミナーでは、シングルセル遺伝子解析および空間トランスクリプトーム解析の最新動向、研究応用例、ならびに当社が国内で先駆けて提供する最先端解析サービスについて紹介いたします。

■ 企業展示について

会期中(2025年11月1日～2日)、企業展示ブースNO.2にて以下のサービス・技術をご紹介します。

・シングルセル解析・空間トランスクリプトーム解析サービス

・新導入の次世代ハイスループット技術「Visium HD（3′抽出）」

・研究支援ソリューションおよび解析データ活用事例

・技術相談・研究支援のご相談対応

研究者の皆様が抱える課題や技術的な疑問・ご相談にも随時対応いたしますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

■ 学会概要

名 称： 第33回日本血管生物医学会学術集会

併 催： The 6th Asia-Australia Vascular Biology Meeting 2025

テーマ： 次世代のために拓く血管生物医学

会 期： 2025年11月1日（土）・2日（日）

会 場：

順天堂大学 本郷・お茶の水キャンパス 7号館 小川秀興講堂

（東京都文京区本郷2丁目2-5）

会 長：

南野 徹

（順天堂大学大学院医学研究科 循環器内科学 教授）

株式会社CyberomiX（サイバーオミックス）

所在地：京都府京都市上京区上善寺町100番地 メサヴェルデ京都西陣1階

代表者：代表取締役 渡辺 亮

事業内容：医薬品の開発、研究受託サービス

設立：2023年

URL：https://cyberomix.com

報道の問い合わせ先：marketing@cyberomix.com 担当：安田