長年の増改築によって複雑化したEC基盤をリプレイス。数万点規模のSKU数を抱えるイヤホン専門店のECサイトリニューアル事例を公開。

株式会社RESORT(所在地：東京都渋谷区、代表取締役：石川 森生)は、株式会社Tsuzucle（所在地：東京都港区高輪2-13-1 代表取締役 森 祐太）との共同制作の形で実施した、株式会社タイムマシン（本社所在地：大阪府大阪市浪速区日本橋5-9-19 取締役社長 岡田 卓也）が運営するイヤホン・ヘッドホン専門店「e☆イヤホン」のECサイトリニューアルプロジェクトに関する制作事例を公開したことをお知らせいたします。

■ プロジェクトの背景：”秘伝のタレ”と化した旧システムからの脱却

事業拡大に伴い、e☆イヤホンが長年運用してきたEC-CUBEベースの旧システムは、度重なるカスタマイズの末に複雑化し、運用効率の低下やメンテナンスコストの増大といった深刻な課題に直面していました。

数万点に及ぶ膨大な商品情報の更新に時間がかかるなど、ビジネスのスピード感を損なう状況が常態化していました。

■ 解決策：Shopify PlusによるECサイト全面リプレイス

これらの課題を解決するため、常に世界のベストプラクティスを提供するShopify Plusへの全面リプレイスを決断。本プロジェクトでは、フロントエンドを株式会社RESORTが、数万点のSKUや新品・中古が混在する複雑な在庫連携など、技術的難度の高いバックエンド開発を株式会社Tsuzucleが担う座組で実行いたしました。

リニューアルによる3つの主要な進化

1. コスト構造の変革と、圧倒的な運用効率の向上

長年運用されてきたEC-CUBEベースのシステムからShopify Plusへ移行したことで、サーバー維持などの固定費が大幅に削減され、ランニングコストは従来の半分に。

さらに、AI搭載の管理機能や豊富なアプリ連携により、これまで専門知識と多くの時間を要していたデータ分析や広告配信といった高度なマーケティング施策も、誰もが迅速かつ容易に実行できるようになりました。

2. “秋葉原の熱量”はそのままに、UI/UXを抜本的に改善https://www.e-earphone.jp/

e☆イヤホンが持つ独特の「秋葉原っぽさ」「ガジェット好きの熱量」という世界観を維持しつつ、お客様が目的の商品を直感的に探せるよう、情報構造を大胆に再設計。

「買う」と「売る」の導線を明確化し、ナビゲーションを刷新することで、誰にとっても分かりやすく、ストレスのない購買体験を実現しました。

3. 複雑なビジネス要件を実現する、高度なバックエンド開発

e☆イヤホン独自の商習慣に対応するため、Shopifyの標準機能だけでは実現不可能な、数々のカスタム開発を行いました。

市場価格に応じて価格が細かく変動する「価格変動機能」や、通常在庫がゼロになると自動で予約販売に切り替わる「予約販売機能」など、前例のない高度な要件を実装。ビジネスの根幹を支える、柔軟で拡張性の高いシステムを構築しました。

4. OMO戦略の加速と、挑戦を後押しする軽やかなシステム基盤へ

今回のリプレイスは、これまで分離されがちだった「店舗とEC」「新品と中古」といった要素をシームレスに繋ぎ、顧客体験価値を向上させる「OMO（Online Merges with Offline）戦略」を本格化させるための新たなスタート地点です。

システム基盤が軽やかになったことで、「とりあえずやってみよう」という挑戦的なマインドセットが社内に醸成され、データに基づいたスピーディな意思決定を後押しします。

プロジェクト詳細

本プロジェクトのより詳細な軌跡や、プロジェクトメンバーのリアルな声については、以下のインタビュー記事をご覧ください。

インタビュー記事はこちら :https://tuna.cool/blogs/interview/e-earphone?utm_sourse=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prtimes-20251031

株式会社Tsuzucle 紹介

Tsuzucleは、EC事業者向けのシステム構築・データ移行・運用最適化を支援するテクノロジーカンパニーです。特にShopifyを基盤とした大規模EC構築、基幹システム連携、データ基盤設計に強みを持ち、数万SKU規模の案件からOMO戦略の推進まで幅広く支援しています。

TsuzucleはShopify導入による業務効率化を土台として、同協会のより高度なシステム構築、顧客体験の向上、事業拡大を同時並行で実現し、持続可能なビジネスモデル構築を支援していきます。

