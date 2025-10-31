Android版およびiOS版「ONLYOFFICE Documents」バージョン9.1が登場！

Ascensio Systems Pte. Ltd

Ascensio Systems Pte Ltd.（シンガポール）は、文書編集・スプレッドシート・プレゼンテーション作成をスマートに行えるモバイルアプリ「ONLYOFFICE Documents」の最新版、バージョン9.1をAndroid版およびiOS版で同時にリリースしました。本アップデートでは、AIアシスタント機能の統合、ロールベースのフォーム入力、目次のカスタマイズ（主にAndroid版）、右から左へのテキスト方向サポート（主にiOS版）、およびインターフェースおよびパフォーマンスの強化など、多岐にわたる新機能を搭載しています。

AIアシスタントによる編集支援

Android版／iOS版ともに、文書エディタおよびスプレッドシートエディタにAIアシスタントを統合しました。自然言語の指示により、以下のような処理が可能です。

- スペルと文法のチェック- 選択テキストの書き換え、要約- アイデア生成および文章改善- 翻訳- テキストや表の書式設定の適用- 自然言語クエリによる定型タスクの自動化

また、AIプロバイダーとして、OpenAI／Anthropic／Google／Ollamaなどを接続可能で、ニーズに応じたモデルの選択・カスタマイズが可能です。

ロールベースのフォーム入力（DocSpace連携）

Android版／iOS版ともに、DocSpace（バージョン3.1.0以降）との連携により、フォーム入力時に“役割（ロール）”を割り当てて入力を制御することが可能になりました。これにより、各ユーザーは自分に必要なフィールドのみを入力することができ、テンプレート利用時の混乱やミスを抑制し、効率的な入力ワークフローを実現します。

また、iOS版ではリアルタイム共同編集中のユーザーアバター表示、内部ユーザー／ゲスト招待の制御、LinkedIn／ZoomログインなどのDocSpace設定改善も含まれています。

目次カスタマイズ（Android版）

Android版では、文書内の目次生成機能に加え、スタイル、リーダー（点線）、ページ番号、配置などを自由に設定できる目次カスタマイズ機能を新たに搭載しました。文書の見た目を用途に応じて調整でき、よりプロフェッショナルな文書作成をサポートします。

右から左（RTL）テキスト方向サポート（iOS版）

iOS版では、すべてのエディタでテキスト方向の設定が可能となり、左から右（LTR）だけでなく、右から左（RTL）のレイアウトも選択できるようになりました。アラビア語、ヘブライ語、ペルシア語などの言語環境でも快適に編集が行えます。

操作性・パフォーマンスの改善

最新バージョンでは、以下の改良を行い、モバイル編集体験をさらに快適にしています。

今すぐダウンロード

- 更新されたグリッドビューによる直感的なインターフェース- フォントプレビュー機能の追加- 文書内コメント位置への素早く移動可能な機能（Android版）- 編集／共同編集における「変更履歴」表示の滑らかさ向上（iOS版）

最新バージョン「ONLYOFFICE Documents 9.1」は、以下より無料でダウンロードまたはアップデート可能です。

- Android版：Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.onlyoffice.documents)、Samsung Galaxy Store(https://galaxystore.samsung.com/detail/com.onlyoffice.documents)、Huawei AppGallery(https://appgallery.huawei.com/app/C102942717)、Xiaomi GetApps(https://global.app.mi.com/details?&la=en_US&id=com.onlyoffice.documents)- iOS版：App Store(https://apps.apple.com/us/app/onlyoffice-documents/id944896972)

モバイル上でも高い生産性を維持し、どこでも快適な編集体験を実現しましょう。

ONLYOFFICEについて

ONLYOFFICE(https://www.onlyoffice.com/ja)は、オープンソースのオフィスソフトウェアプロジェクトとして、先進的で安全なオフィスソリューションを提供しています。世界で1,500万人以上のユーザーに利用されており、オンラインオフィス分野における革新性で高く評価されています。ONLYOFFICEエコシステムには、文書・スプレッドシート・プレゼンテーション・フォーム・PDFのオンラインエディターに加え、ルームベースの共同作業プラットフォームが含まれます。国際的に展開しており、シンガポール、リガ、ダラス、ロンドン、上海、ベオグラード、エレバン、タシケントに拠点を構え、世界中の社員と貢献者が活動しています。

