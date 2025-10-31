【無料ウェビナー】PASCAL LAB｜歯科医院様向けウェビナー　SEOで新患を獲得するためのポイントは？

株式会社オロパス

SEOツール「パスカル」の開発・提供を行う株式会社オロパスは、2025年11月6日（木）に、SEOツール「パスカル」を活用し、各業界のデジタル集客課題を解決するウェビナーシリーズ 「PASCAL LAB」 をスタートいたします。

その第一弾として、歯科医院さま向けのウェビナーを開催いたします。

詳細を見る :https://www.pascaljp.com/blog/?p=12517

「エリア名＋歯医者」で検索上位を獲得しても、新患が思うように増えない――。

「SEOを外注しているが、具体的に何をしているのか分からない」

「広告費ばかりかさんでしまっている」

このような課題を抱える歯科医院が近年増加しています。



そこで本ウェビナーでは、実際に成果を出している歯科医院さまが押さえているポイントをもとに、自由診療の新患獲得に効果的なSEO対策のポイントを解説します。

また、今回セミナー終了後のアンケートにご回答頂いた方には、歯科医院さま向け完全新作のホワイトペーパーをプレゼントいたします。

登壇者情報

株式会社オロパス

マーケティングリーダー

熊谷 誠

過去に2,000本以上のSEOコンテンツを制作し、その後はSEOディレクターとして複数のオウンドメディアの運用を担当。

パスカルとの出会いをきっかけに「SEO設計を仕組み化できるツール」としての可能性に魅了され、オロパスへ入社。

現在は、パスカルのマーケティングリーダーおよび記事作成代行サービスの責任者として、企業ごとの検索戦略に合わせた構成・制作支援を行っている。

記事作成代行においては、多くの上位表示・CV獲得につながるコンテンツ実績も多数。

こんな方におすすめ

・自院のSEO対策に課題を感じている方

・自由診療の集患を強化したい方

・コンテンツをどのように作成すればいいか分からない方

・集患につながるキーワード選定方法を知りたい方

ウェビナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/75553/table/80_1_6855fae041691f796e18f5649583d6ea.jpg?v=202511010358 ]

詳細を見る :https://www.pascaljp.com/blog/?p=12517

SEOツール『パスカル』について

「パスカル」は、誰でも一定の定量数値をもとに、高品質なSEO対策が行えるSEOツールです。

流入調査や競合サイトの調査など、基本のSEO対策はもちろんのこと、「長文クエリ」でのキーワード選定にも対応しており、悩まされがちなキーワード選定や、SEOコンテンツ作成にも対応しています。

4日間の無料体験をご用意しておりますので、ぜひこの機会に「パスカル」をお試しください。

▼詳しくはこちら

https://www.pascaljp.com/

WEB制作会社を始め一般事業会社など、これまで2,700社以上にご導入いただいており、SEOの効果は、アンケートで「85％以上」の方が実感されています。

▼パスカルの無料体験申込（4日間）はこちら

https://www.pascaljp.com/form/freetrial.html