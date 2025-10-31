ベトリーナ ミーア、日本でフラヴィア・ピネッロのコレクションを発表へ

Vetrina Mia Limited

東京 - 2025年10月31日 - 国際的ファッションプラットフォーム「ベトリーナ ミーア」は、フラヴィア・ピネッロのコレクションが近日中に日本で発表されることを発表した。調和、美、そして規律を中心とした創造哲学を持つこのイタリア人デザイナーは、長く彼女の作品を敬愛し注目してきた日本の人々へ、自身の美学を届ける。

フラヴィア・ピネッロの物語は、静寂の中で始まった。

シチリア出身のデザイナー、フラヴィア・ピネッロは、クラフトとデザインへの深い愛情、そして故郷パレルモ（シチリア）への情熱を込めて、その魅力を日本をはじめ世界へと発信しています。

「日々では測れない年月があり、それはただ沈黙によってしか表せない」と彼女は回想する。その静かな時間の中で、彼女は再び創作のリズムを取り戻し、祖母テレーザの記憶に立ち返った。テレーザはオートクチュールの仕立て職人であり、その手は布の上をゆっくりと正確に動いた。針のかすかな音は、素材の呼吸に耳を傾け、心の平穏を見いだす手段となった。

「それはただの縫製ではありませんでした。素材の息を聴くこと、平和に形を与えることでした。再び手が動き始めたとき、それは服を作るだけでなく、壊れた魂を癒すことでもあったのです。」

- フラヴィア・ピネッロ

オートクチュールのブライダルデザインの世界で、フラヴィアは真のラグジュアリーの意味を学んだ。それは喧騒ではなく、精密さ、静寂、そして忍耐である。彼女の学びは、疲労、反復、そして完璧を追求する厳しさの上に築かれた。数年後の2013年、パレルモは彼女の再生の出発点となった。それは華やかなアトリエではなく、ほとんど修道院のように静かな空間であり、鋏と布、そして数え切れないほどの不眠の夜の中で、彼女のアイデンティティと創造は「刻まれて」いった。

パレルモを拠点とするデザイナー、フラヴィア・ピネッロ

フラヴィア・ピネッロの作品一つひとつは、調和の探求である。古典的な厳密さと現代的な形、明晰さと感情、強さと柔らかさ。そのすべてを均衡させる技であり、まるで書家の筆致が布の上に残されたような精密で深い思索に基づく創作である。彼女は、調和とは静止ではなく、相反するものを共存させるための動的な均衡だと信じている。

「ミニマルとは、単なる簡素ではありません。私の作品は削ぎ落とすことではなく、洗練することです。仕立ての英知を一線、一つのカット、一つの比率にまで凝縮することなのです。」

- フラヴィア・ピネッロ

フラヴィア・ピネッロのクラシックなイタリアンスタイルのデザインを展示するショーウィンドウ

時を経て、彼女の哲学は広く認められるようになり、「プレミオ・イタリア・ジョーヴァネ」およびイタリア共和国功労勲章（カヴァリエーレ・デル・オルディネ・アル・メリト・デッラ・レプッブリカ・イタリアーナ）を受章。イタリアファッションへの芸術的・文化的貢献が評価された。しかし、これらの栄誉を超えて、彼女を最も定義するのは静かな忍耐と内なる強さであり、華美を拒み、真実を求める美である。

近年、フラヴィア・ピネッロは日本でも多くの共感を得ている。彼女の哲学に感動した人々の中で、この夏、彼女は「ゆか」という日本の支持者と出会った。出会いの後、ゆかは彼女に手紙を書き、「あなたの作品をぜひ日本で見たい」と述べ、「信念のある女性」と呼んだ。フラヴィアにとって、この言葉は二つの文化の間に共通する価値観―規律、調和、誠実さへの敬意―を象徴している。

エレガンツァ モード社代表であり、日本におけるベトリーナ ミーアの代表であるエリカ氏は次のように述べた。

「フラヴィアの作品はすでに日本の多くの人々を魅了しています。彼女の調和への理解と詩的な造形感覚は、日本の精神と深く共鳴します。彼女の物語と作品をより多くの人々に知っていただくために、近日中に日本でのプロモーション活動を計画しています。」

フラヴィア・ピネッロの日本での登場は、継承であり新たな始まりでもある。シチリアと日本という、静寂、精密さ、そして深い美を尊ぶ二つの文化が、この出会いを通じて共通の言語を見いだしたのだ。規律と感情によって形づくられた彼女の物語は、美を均衡によって理解するこの地で、新たな章を開こうとしている。

特集記事「調和を刻む家」は、ベトリーナ ミーアが展開するマガジンプロジェクト「ヴィタミーア」の一環として発表され、ヨーロッパで最も先見的な独立デザイナーたちと、その創造哲学を紹介する。



