1億円を達成した生徒が語る、成功の実践ミニトークショー開催決定！Tokyo Luxury Christmas Night 2025

一般社団法人ジャパングッドリレーションアカデミー



2025年12月13日（土）、今年で18回目を迎える大【望】年会「TokyoLuxury Christmas Night 2025」が開催されます。



本イベントは、毎年満席となる大人気の交流パーティーで、起業家、著者、出版関係者、コンサルタント、医師、士業、フリーランスなど多彩な方々が集う“ご縁の場”として知られています。 多くの参加者から「来年の開催日はいつですか？」との声が寄せられ、中には1年前からスケジュールを空けてくださる方も。





それほどに支持される理由は、「人との繋がり」と「非日常の体験」の両方を楽しめる唯一無二の空間だからです。■ イベントの魅力「Tokyo Luxury Christmas Night」では、 ビジネスの成功に欠かせない“人とのご縁”を育むことをテーマに掲げています。 過去には、このイベントをきっかけに新しい会社を立ち上げた方、出版やテレビ出演のチャンスを得た方、さらには“運命の出会い”を果たし結婚された方など、多くの「人生を変えるご縁」が生まれてきました。華やかな空間で、美味しい料理とお酒、感動的な音楽に包まれながら、一年頑張った自分を労い、心から輝ける“姫時間”をお過ごしいただけます。■ スペシャルゲスト【特別講演】高橋満美 氏（数秘コンサルタント）アパレル業15年、店舗内売上No.1樹立。ヒーラーセラピスト業20年以上の中で、のべ1万人以上に数秘セッションしている高橋氏。 実は彼女は本イベントの主催者・市川が提供する「お客さまのほしいを引き出しお願いされる会話術(R)」という、売り込みしないで8割成約するクロージング講座を受講。その後独自のメソッド「ビジネス数秘(R)」を確立し、年商は1億2千万を超える。想いがあっても伝わらない。時間をかけても決まらないというジレンマから卒業し成功を掴んだリアルな体験と、今の時代に必要な「ご縁」と「才能の活かし方」を語る、この夜だけのプレミアム講演をぜひお聴き逃しなく。■ 開催概要イベント名：Tokyo Luxury Christmas Night 2025日 時：2025年12月13日（土）18:00～21:30会 場：Charmantscena Tokyo（1F ドルチェクリスタル）主 催：一般社団法人ジャパングッドリレーションアカデミー代 表 市川浩子参加費：15,000円（食事・ドリンク付き）※10/31まで超早期割引中ドレスコード：セミフォーマルURL ：https://joy.j-gra.com/p/christmas2025■ 本件に関するお問い合わせ先一般社団法人ジャパングッドリレーションアカデミー■会社情報社 名：一般社団法人ジャパングッドリレーションアカデミー代表者：市川 浩子本 社：東京都港区南青山５丁目４番２９号４階URL. ：https://j-gra.com/