【全国優勝】MS-Japan所属の車いすアスリート・諸岡 晋之助選手が「全国障害者スポーツ大会」車いすバスケットボール競技で優勝

株式会社MS-Japan

株式会社 MS-Japan(本社：東京都千代田区 代表取締役会長 CEO：有本隆浩／以下 MS-Japan 証券コード：6539)に勤務する車いすアスリート・諸岡 晋之助選手が、2025年10月、滋賀県で開催された「全国障害者スポーツ大会」において、車いすバスケットボール競技で東京都代表として出場し、見事全国優勝を果たしました。

本大会での優勝は、2018年の福井大会以来となる日本一の快挙です。

■ 諸岡選手プロフィール

当社では、車いすバスケットボール・ハンドボール選手として活躍する諸岡選手の競技活動を支援しています。

詳しいプロフィールは以下よりご覧いただけます。

諸岡 晋之助選手プロフィール（MS-Japan公式サイト）(https://ir.jmsc.co.jp/esg/social/athlete.html#athlete_03)

■ 大会アーカイブ映像

諸岡選手は【背番号4番】で出場しています。

・第1戦（滋賀戦）https://www.youtube.com/live/P_721GJkNLw?si=GMDB8y--eh0hrPik

・第2戦（福岡戦）https://www.youtube.com/live/fEjaaExavKY?si=raD3J7WD3jvjv299

・決勝戦（愛知戦）https://www.youtube.com/live/B7--yPfF6ns?si=g3xcxINn8Tg8JrZ9

