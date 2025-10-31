クラフティア、CVCファンド「クラフティアイノベーション投資事業有限責任組合」を設立

株式会社クラフティアSpiral岡GP・鎌田GP（右から2、3人目）、クラフティア石橋社長・副田上席執行役員（右から4、5人目）とクラフティア・SpiralのCVC設立メンバー

株式会社クラフティア（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長執行役員 石橋和幸、以下「クラフティア」）は、グリーン・イノベーションやデジタル技術を活用した社会課題の解決を目的に、CVCファンド「クラフティアイノベーション投資事業有限責任組合」（以下「KRAFTIA Innovation Fund」）を2025年11月1日付で設立します。本ファンドは、Spiral Innovation Partnersが運営を担い、クラフティアは出資者としてスタートアップとの共創を積極的に推進していきます。

創立80周年を機に旧社名 九電工からクラフティアに変更し「Craft × Innovation ×Action」をキーワードに“技術を通じて新たなフロンティアを切り拓く企業”としてリブランディングを実施しました。今回のCVC設立は、その理念を体現する取り組みとして、外部パートナーとの共創を通じた新たな価値創出を目指すものです。

■ 設立の背景と目的

クラフティアは、創立100周年（2044年）に向けた長期ビジョンのもと、事業の多角化と質の向上を通じて、持続的な成長を目指しています。

建設業界では人手不足や生産性向上、カーボンニュートラルへの対応などが喫緊の課題となっており、外部との協働による構造変革が求められています。KRAFTIA Innovation Fundは、こうした社会的要請を背景に、グリーン・イノベーションやデジタル領域をはじめとするスタートアップとの共創を通じて、社会価値と企業価値の両立を実現していきます。

■ 投資方針と重点領域

KRAFTIA Innovation Fundでは、次の4つのテーマを中心に、また、その他社会課題解決等、クラフティアの掲げるビジョンの実現に資する先に投資を行います。

1. グリーン・イノベーション：再生可能エネルギー、蓄電、AIアグリゲーター、カーボンニュートラル関連技術

2. AI・デジタル：AI、IoT、ロボティクス、自動運転などの産業変革技術

3. 建設テック：現場DX、3D CAD、BIM、マッチングプラットフォームなど

4. 不動産・街づくり：スマートビルディング、都市開発DX、デジタルツイン、地域課題解決型サービス



これらを通じて既存事業の強化に加え、新規事業やJV・M&Aによる事業拡大を図ります。

■ 共創とアセット活用

KRAFTIA Innovation Fundは、単なる投資にとどまらず、「共創の場」としてクラフティアの強みを最大限に活かします。設備工事の技術力、2,000名を超える直営技能工、全国の顧客ネットワーク、公共・商業施設へのアクセスといったアセットを開放し、スタートアップとの実証・社会実装を推進します。

また、Spiral Innovation Partnersが有するスタートアップ支援ノウハウを掛け合わせることで、既存事業領域を超えた新たな共創を生み出していきます。

■ 代表コメント

株式会社クラフティア 代表取締役社長執行役員 石橋 和幸

「創立80周年を迎えるにあたり、私たちは“未来を拓く技術者集団”としての決意を込めて、社名をクラフティアへと新たにしました。KRAFTIA Innovation Fundは、その想いを具体化する第一歩です。スタートアップの革新力と、当社が培ってきた技術力・技能力を融合させ、社会と産業の未来を共に切り拓いていきます。」

■ ファンド概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/137972/table/66_1_5b958c756a0ba044242156aae6a81ca5.jpg?v=202511010358 ]