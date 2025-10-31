オムロン サイニックエックス、「AIロボット協会（AIRoA）」へ参画

オムロン株式会社

オムロン サイニックエックス株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：諏訪正樹、以下 OSX）は、2025年10月1日付で一般社団法人AIロボット協会（所在地：東京都文京区、理事長：尾形哲也、英語表記：AI Robot Association、以下 AIRoA）に育成会員として加入したことをお知らせします。

AIRoAは、ロボットとAIの融合による技術革新を通じて、社会におけるロボットの活用を推進することを目的に、2024年12月に設立された非営利団体です。

OSXは、Physical AIやEmbodied Intelligenceといった領域を含む、「AI」「ロボティクス」「センシング」「Human-Computer Interaction(HCI)」それぞれの技術領域において、革新技術による近未来デザインの創出に取り組んでいます。こうした取り組みと親和性の高いAIRoAに参画することで、研究ネットワークの形成と技術交流をさらに加速させ、社会的課題の解決に貢献してまいります。

また、AIRoAの設立当初より、OSXのVice President for Researchである牛久祥孝が本団体の理事に就任しており、AIロボット分野における技術的・戦略的な知見を活かし、協会の活動を牽引しています。

■一般社団法人AIロボット協会概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/120244/table/152_1_ad5350b7f7b5d1d4651d57d25827e909.jpg?v=202511010358 ]オムロン サイニックエックス株式会社について

オムロン サイニックエックス株式会社は、オムロンが考える"近未来デザイン"を創出する戦略拠点です。「AI」「ロボティクス」「IoT」「センシング」など、幅広い領域の最先端技術のトップ人財が研究員として在籍し、社会的課題を解決するために、技術革新をベースに「ビジネスモデル」「技術戦略」「知財戦略」を統合し具体的な事業アーキテクチャに落とし込んだ"近未来デザイン"を創り出します。また、大学や社外研究機関との共同研究を通じて「近未来デザイン」の創出を加速していきます。

◆ホームページ：https://www.omron.com/sinicx/

◆最新の活動：https://www.omron.com/sinicx/activity/

◆お問い合わせはこちら(https://www.omron.co.jp/contact/ContactForm.do?FID=00994)