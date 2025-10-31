ÆÃµö¤Ê¤ó¤ÆÌµ±ï¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëIT¡¦¥µー¥Ó¥¹·Ï´ë¶È¤Ø¡¢¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ÆÃµö»öÌ³½ê¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¸ø³«¡ÊÌµÎÁ¡Ë
ÊÛÍý»ÎË¡¿Í¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ÆÃµö»öÌ³½ê¡Ê½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¡§ÄÔÅÄÊþ»Ò¡¢°Ê²¼¡Ö¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ÆÃµö»öÌ³½ê¡×¡Ë¤Ï¡¢ÆÃµö¼èÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë IT¡¦¥µー¥Ó¥¹·Ï´ë¶È¸þ¤±¤Ë¡¢ÊÀ½ê¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤È¡¢¤½¤³¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿ÆÃµö¼èÆÀ¤Î°ÕµÁ¤È¸ú²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¤òÌµÎÁ¸ø³«¡£ÆÃµö¼èÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë IT¡¦¥µー¥Ó¥¹·Ï´ë¶È¤ÎÊý¤¬¡¢¼«¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÆÃµö¤ÎÉ¬Í×À¤òÀ°Íý¤·¡¢¼èÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ëºÝ¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¡ÊÌµÎÁ¡Ë :
https://www.mm-patent.com/dl-form-patentstory-tech/
¢£¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¡Ø¡ÈÆÃµö¤Ê¤ó¤ÆÌµ±ï¡É¤À¤Ã¤¿´ë¶È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Æü ― IT¡¦¥µー¥Ó¥¹·ÏÃæ¾®´ë¶È¤ÎµÕÅ¾¥¹¥Èー¥êー ―¡Ù¸ø³«¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢IT¡¦¥µー¥Ó¥¹¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«¼Ò¤Îµ»½Ñ¤ò¼é¤ê¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë³è¤«¤¹¤¿¤á¤ËÆÃµö¤ò¼èÆÀ¡¦³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÆÃµö¤È¤Ï²¿¤«¡×¡Ö²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡×¤¬Ê¬¤«¤é¤º¡¢ÆÃµö¼èÆÀ¤ÎºÝ¤ÏÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë´ë¶È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë´ë¶È¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ÆÃµö»öÌ³½ê¤Ï¡¢
- ÆÃµö¼èÆÀ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¡×
- ¼ÂºÝ¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿´ë¶È¤¬´¶¤¸¤¿ÆÃµö¤Î°ÕµÁ¤È¸ú²Ì
¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¡Ø¡ÈÆÃµö¤Ê¤ó¤ÆÌµ±ï¡É¤À¤Ã¤¿´ë¶È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Æü ― IT¡¦¥µー¥Ó¥¹·ÏÃæ¾®´ë¶È¤ÎµÕÅ¾¥¹¥Èー¥êー ―¡Ù¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿´ë¶È¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¡×¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー·Á¼°¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢
- ÆÃµö¼èÆÀ¤Î¸¡Æ¤ÃÊ³¬¤ÇÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿²ÝÂê¤äÉÔ°Â
- ¼èÆÀ¸å¤Ë´¶¤¸¤¿¸ú²Ì¡Ê¼è°úÀè¤«¤é¤Î¿®Íê¸þ¾å¡¢½¾¶È°÷¤Î°Õ¼±ÊÑ²½¤Ê¤É¡Ë
- ÆÃµö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ä¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¼ÂÎã
¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃµö¼èÆÀ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ä¸ú²Ì¤ò¼ÂºÝ¤Î»öÎã¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¼«¼Ò¤¬ÆÃµö¤ò¤É¤¦³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¡×¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ»ñÎÁ¤¬¡¢ÆÃµö¼èÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë IT¡¦¥µー¥Ó¥¹·Ï´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤ÆÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
º£¸å¡¢À½Â¤¶È·Ï´ë¶È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¡Ø¡ÈÆÃµö¤Ê¤ó¤ÆÌµ±ï¡É¤À¤Ã¤¿´ë¶È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Æü ― À½Â¤¶È·ÏÃæ¾®´ë¶È¤ÎµÕÅ¾¥¹¥Èー¥êー ―¡Ù¤Î¸ø³«¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡²ó¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¤Ç¤Ï¡¢
- À½Â¤¶È´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
- ÆÃµö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ä¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¼ÂÎã
¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤Îµ¬ÌÏ¡¦À®Ä¹¥Õ¥§ー¥º¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆÃµö¤¬¤â¤¿¤é¤¹¸ú²Ì¤Î°ã¤¤¤òÈæ³Ó¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤é¡¢ÊÌÅÓ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¸ø³«¤È¶¦¤Ë¡¢ÊÀ½êHPÆâ¤Ë·ÇºÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤¼¤ÒËÜ»ñÎÁ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¡Ø¡ÈÆÃµö¤Ê¤ó¤ÆÌµ±ï¡É¤À¤Ã¤¿´ë¶È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Æü ― IT¡¦¥µー¥Ó¥¹·ÏÃæ¾®´ë¶È¤ÎµÕÅ¾¥¹¥Èー¥êー ―¡Ù¤Î³µÍ×
¼ç¤ÊÆâÍÆ¡§
- ¡ÖÃÎºâ¤¬±ó¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Ø
- ÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¸ú²Ì
- À®¸ù´ë¶ÈÍÍ¤ÎÀ¼¡¡¼ÂºÝ¤Î»öÎã
- ÆÃµöÆ³Æþ¤ÎÈ½ÃÇ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¿ÇÃÇ¥ê¥¹¥È
- ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ÆÃµö»öÌ³½ê¤Î¤´¾Ò²ð
¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¡Ø¡ÈÆÃµö¤Ê¤ó¤ÆÌµ±ï¡É¤À¤Ã¤¿´ë¶È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Æü ― IT¡¦¥µー¥Ó¥¹·ÏÃæ¾®´ë¶È¤ÎµÕÅ¾¥¹¥Èー¥êー―¡Ù¤è¤ê
¢£ÊÛÍý»ÎË¡¿Í¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ÆÃµö»öÌ³½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ÆÃµö»öÌ³½ê¤Ï¡¢2010Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ë¶È¤ËÃÎºâÀïÎ¬¤ò¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·ÀÑ¶ËÅª¤ËÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢Ãæ¾®´ë¶È¡¢Ãæ·ø´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÃÎºâÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤È¼Â¹Ô¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃµö/¼ÂÍÑ¿·°Æ¡¢°Õ¾¢¡¢¾¦É¸¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÎÅªºâ»ºÁ´ÈÌ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤Î¸¢Íø¼èÆÀ¡¢ÃÎºâÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¡¦¼Â¹Ô¤Î»Ù±ç¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¸ò¾Ä¡¢ÃÎºâÄ´ºº¤Ê¤ÉÉý¹¤¯ÂÐ±þ¡£
ÌµÎÁÁêÃÌ¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÃÎºâ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£»öÌ³½ê³µÍ×
»öÌ³½êÌ¾¡§ÊÛÍý»ÎË¡¿Í¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ÆÃµö»öÌ³½ê
ÂåÉ½¼Ô¡§ÊÛÍý»Î¡¡ÄÔÅÄÊþ»Ò¡ÊÊÛÍý»ÎÅÐÏ¿¡¡13733¡Ë
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤2-3-1 ¥¯¥¤ー¥ó¥º¥¿¥ïーA 8F
TEL¡§0120-088-048
HP¡§https://www.mm-patent.com/