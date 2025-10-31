株式会社ハイブリッドテクノロジーズ　リクルートサイトをリニューアル

株式会社ハイブリッドテクノロジーズ

株式会社ハイブリッドテクノロジーズ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：平川 和真、証券コード：4260、以下当社）は、これからの採用活動で出会う求職者に対し、より充実した情報を発信できるよう、リクルートサイトをリニューアルいたしました。

求職者にとって募集状況が一目で分かりやすくすると共に、当社が当社で働く仲間と共に実現したいビジョンや、大切にしている価値観、実際に当社で活躍しているメンバーインタビューなど、当社をより深く知っていただけるコンテンツを掲載しています。

リニューアルの詳細

リクルートサイトはこちら :https://recruit.hybrid-technologies.co.jp/求める人物像

当社のコーポレートビジョンであるNew View With Youを共に体現し、お客様やステークホルダーと新しい価値（New View）の創造に挑む仲間を求めています。

新サイトでは、こうした新しい価値の創造に挑むために当社が大切と考える、研鑽や挑戦、課題に取り組む姿勢を紹介しています。

リクルートサイト 求める人物像 :https://recruit.hybrid-technologies.co.jp/ourculture#personality

メンバーの活躍できる環境を整え、適正に評価する制度設計

当社は、メンバーの心身の健康維持や、自己研鑽を促すための様々な福利厚生制度を設けています。

また、当社が導入するミッショングレード制は、単にメンバーを評価をするだけでなく、一人ひとりのキャリア開発やスキルアップと連動する目標設計をすることで、個の成長にも寄り添うことを目指しています。

当社で働くイメージを伝えるメンバーインタビュー

メンバーインタビューでは、実際に当社で活躍するメンバーに「当社に興味を持ったきっかけ」、「入社してみて感じたこと」、「やりがいや成長を感じた瞬間」、「当社に向いている人」などのテーマで実施したインタビューを掲載しています。これらを通じて、社内の雰囲気をより具体的にイメージして頂けます。

今後も当社は、共に新しい価値（New View）を追究し、成長とステークホルダーへの貢献を志す仲間との出会いを通じて、社会を良くするための事業に取り組んでまいります。

また、当社の採用情報は、リクルートサイトの他、各種SNSやWantedlyにて、イベント情報等を発信しています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/91454/table/86_1_73269de9092e3073845cd69005757975.jpg?v=202511010358 ]株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/91454/table/86_2_c7dd1b7e96b2369a34b15a27f71af9b5.jpg?v=202511010358 ]