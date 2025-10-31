Speee、事業成長に直結する「本質的なデジタルマーケティング」の洞察を提供するオウンドメディア「Marketing Insights」を新設

株式会社Speee

株式会社Speee（本社：東京都港区、代表取締役：大塚英樹、東証スタンダード市場：4499、以下「Speee」）は、デジタルマーケティング支援とAI技術研究の知見を集客した、オウンドメディア「Marketing Insights」（https://webanalytics.speee.jp/media/）を、2025年10月30日にに開設いたしました。

本メディアは、『事業を進化させるデジタルマーケティング』をテーマに、第一線で活躍するコンサルタントやAI研究者が専門記事を執筆・監修。生成AIの台頭で変革期を迎えるデジタルマーケティングにおいて、戦略策定から実践まで役立つ知見をお届けします。

■メディア新設の背景：AI時代における「本質的な事業成長支援」

Speeeのデジタルマーケティングにおけるオウンドメディア

生成AIの台頭により、検索体験は過去最大ともいえる変革期を迎え、マーケティング手法は複雑化の一途を辿っています。この変化に対応するためには、事業戦略に紐づくSEO/AEO（回答エンジン最適化）対策、Web広告、CVR改善、そしてデジタルマーケティング全体の戦略の強化が不可欠です。

Speeeは、18年以上にわたる3,000社超の企業支援で培った幅広い施策の統合知見と、社内のAI専門組織「AI リサーチ&イノベーションセンター（※）」の技術的な洞察を融合させ、この複雑な時代における企業の「事業グロースの羅針盤」となる、権威性と信頼性の高い情報を「Marketing Insights」を通じて発信していくことを決定いたしました。

※AI リサーチ&イノベーションセンター

AIを起点とした全方位的なイノベーションを通じて、自社のみならず、顧客・生活者・社会全体の価値水準を一新していくことをビジョンとしてSpeeeに設立された組織。

理論や手法の研究・技術開発に加え、実証実験・リアルケースでのPDCAを大量に行う実践型の組織です。

■オウンドメディア「Marketing Insights」の概要

「Marketing Insights」は、"事業を進化させるデジタルマーケティング"をテーマに、Speeeの第一線で活躍するコンサルタントやAI研究者が執筆・監修する専門記事を発信します。

メディア名：Marketing Insights

テーマ ：事業成長を加速させるデジタルマーケティング戦略

主なコンテンツ：

【事業成長】 事業グロースのための戦略策定、KPI設計、データ分析ノウハウ。

【最先端】 AEO、LLMOといったAI市場に関する体系的な解説と対策事例。

【実践】 SEO、Web広告運用、UI/UX・CVR改善など、各施策の最新ノウハウ。

執筆・監修：Speee Marketing Insights編集部（各サービス推進責任者およびAI リサーチ&イノベーションセンターが監修）

■今後の展望

「Marketing Insights」は、企業の喫緊の課題解決と事業成長に資するため、まずAEOに関する5本の専門コンテンツを発信します。これにより、AI時代の検索変革に対する企業の関心に迅速に応え、Speeeの先進的な知見を明確に訴求します。

今後は、上記のような先進的なテーマに加え、「事業グロース戦略」「SEO戦略」「Web広告のROI改善」「UI/UX・CVR改善」といった幅広いデジタルマーケティングニーズに対応する実践的ノウハウを継続的に拡充し、AI時代における企業の事業成長に貢献してまいります。

Speeeは、「解き尽くす。未来を引きよせる。」というコーポレートミッションのもと、データドリブンな事業開発の連鎖でデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進する企業です。レガシー産業DX事業、DXコンサルティング事業、金融DX事業など幅広い領域に展開しています。

