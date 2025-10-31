東京地下鉄株式会社

東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂 彰洋、以下「東京メトロ」）は、東京メトログループ初の「統合報告書２０２５」を１０月３１日（金）に東京メトロホームページにて、公開いたしました。 なお、１１月には英語版も発行予定です。

本報告書では、東京メトログループの「経営資本」や「競合優位性」を活かしてビジョンの実現を目指す価値創造プロセスを明示したほか、中長期的な価値創造に向けての経営方針・成長戦略、ガバナンス体制等について記載をしています。また、２０２５年４月に公表した、新たな中期経営計画「Run!～次代を翔けろ～」の内容を織り込み、株式上場を契機に新たな経営フェーズに向かう当社の経営戦略を明確にしています。

本報告書を通じて、引き続きステークホルダーの皆様と密にコミュニケーションを図り、ミッション（グループ理念）である「東京を走らせる力」のもと、「次の『あたりまえ』と『ワクワク』を」というビジョンの実現を目指してまいります。

「統合報告書２０２５」の概要は、以下のとおりです。



１ 主な内容

（１）コミットメント

（２）価値創造

（３）戦略

（４）サステナビリティ

（５）コーポレート・ガバナンス

（６）財務・非財務データ

２ 発行媒体

・電子データ 当社ホームページ

（ https://www.tokyometro.jp/corporate/ir/library/integrated_report/index.html ）

