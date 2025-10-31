どうなる「大屋根リング」？吉村大阪府知事＆関西財界首脳陣が、万博閉幕後の「大阪・関西の未来社会のデザイン」について徹底討論！

テレビ大阪株式会社(C)テレビ大阪

テレビ大阪で現在、放送中「やさしいニュース」の人気コーナー「LBS(ローカルビジネスサテライト)」。躍動する地域経済、地方から全国へ！活躍する企業を発信していく企画。そんなLBSが10月8日大阪・関西万博で開催したイベント「LBSスペシャル EXPOビジネスフォーラム ～大阪・関西万博 未来へのレガシー～」を番組化！

今月、大盛況の中、閉幕した「大阪・関西万博」を軸に、未来の関西経済について考えます。

会場には吉村大阪府知事をはじめ、関西の経済を支えるリーダーが続々登場！

大阪・関西万博のシンボル「大屋根リング」、「空飛ぶクルマ」は今後どうなる？吉村大阪府知事と万博開催のキーパーソンが万博閉幕後の未来について語る！

万博閉幕後の大阪の未来を話し合うパネルディスカッション「大阪・関西万博 未来へのレガシー」には、大阪府知事”吉村洋文”氏、関西経済同友会 代表幹事“永井靖二”氏、パナソニックホールディングス 執行役員“小川理子”氏、オリックス 執行役 グループ関西代表“高橋豊典”氏が登壇！

「大屋根リング」の未来について、吉村知事は当初全て取り壊し予定だったことを明らかにした。そのうえで、大屋根リングの一部を緑地公園として保存することを宣言。

また、空飛ぶクルマについても言及した。今後、日常化するのか？

「大関西」の実現に向けて、これからできることとは…？

基調講演には、関西経済連合会の“松本正義”会長が登壇した。今回の万博を通じて、関西経済を活性化させ「大関西」を実現するために、「万博を一過性のイベントに終わらせず、レガシーを継承していく仕掛けを整える」ことの重要性について言及した。

「ミライ人間洗濯機」の出展のきっかけは“70年万博”にあった!?ミラブルテクノロジーで万博から世界へ！

サイエンスホールディングスの“青山恭明”代表取締役会長は、「ミライ人間洗濯機」出展のきっかけについて語った。できるだけ多くの人が「ミライ人間洗濯機」を体験できることを大切にした。その理由は少年時代に訪れた1970年の大阪万博で出会った「人間洗濯機」にあった。

さらに、宇宙空間でのシャワーの実用化についても意欲を見せた。

地元中小企業の挑戦！常識を覆す「宙に浮く靴」の出展の裏にあったことは？

万博の会期中、400以上の大阪の中小企業やスタートアップが週替わりで、新技術やプロダクトを展示した「リボーンチャレンジ」。

万博という機会がもたらした、各企業の万博のレガシーは今後、どう継承されるのか？参画企業やバックアップした経済団体を招いて議論が行われた。リゲッタの“高本泰朗”代表取締役社長は、万博での出展を振り返り、「宙に浮く靴」を出展したきっかけについて語った。

番組情報

<番組名>

「LBSスペシャル EXPOビジネスフォーラム 大阪・関西万博 未来へのレガシー」

<放送日時>

2025年11月1日（土）午前11時～11時57分放送

<番組HP>

https://www.tv-osaka.co.jp/onair/detail/oaid=2178205/