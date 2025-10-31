グローバルスキンケアブランドAnua トラネキサム酸*¹×ナイアシンアミド*²配合の「TXAナイアシンアミドブースタートナー」新発売

株式会社The Founders JAPAN

株式会社The Founders JAPAN（本社：東京都港区）が展開する、グローバルスキンケアブランド「Anua（アヌア）」は、肌タイプに合わせた集中ケアが叶う「ダーマライン」から、くすみ*⁴やトーン*⁵をケアし、明るく透明感*³のある肌へ導く「TXAナイアシンアミドブースタートナー」を2025年11月1日（土）よりQoo10メガポにて先行発売します。

本製品は、肌の印象を左右する透明感*³に着目したTXAラインの化粧水です。トラネキサム酸*¹とナイアシンアミド*²を配合し、洗顔後のスキンケアのファーストステップで、乾燥によるくすみ*⁴や暗いトーン*⁵、キメなどをトータルケアします。

*1,2 全て整肌成分

*3 うるおいで明るい肌印象に整えること

*4,5 乾燥による暗い肌印象のこと

■製品特長

１.トラネキサム酸*¹×ナイアシンアミド*²によるトーンケア*³設計

トラネキサム酸*¹とナイアシンアミド*²に加え、コウジ酸*⁶を配合。乾燥によってくすんで見える肌印象にアプローチし、うるおいを与えることで明るい肌印象へと導きます。

２.キメを整え、なめらかな肌へ

ビタミンB6(ピリドキシンHCl*⁷)や乳酸亜鉛*⁸を配合し、乱れたキメを整えながら、うるおいを与えてしっとりなめらかな肌へサポートします。

３.肌に溶け込むような、ほんのりピンクテクスチャー

人工色素不使用の自然なピンクカラーが特徴のセミエッセンステクスチャー。肌にさらっとなじんでしっとりとうるおい、スキンケアのはじめに心地よさとやわらかな肌印象をもたらします。

*1,2,6,7,8 全て整肌成分

*3 うるおいで明るい肌印象に整えること

■製品情報

製品名：TXAナイアシンアミドブースタートナー

容量：250mL

価格：オンライン販売価格 2,950円（税込）

発売日：2025年11月1日（土）Qoo10メガポにて先行販売開始

Qoo10 公式サイト：https://www.qoo10.jp/g/1068919984

■Anua（アヌア）とは

Anua(アヌア)は、「優しく。強く。」をコンセプトに掲げ、原料にこだわりながらお客様の声に耳を傾けた製品づくりを目指したスキンケアブランドです。ドクダミをはじめとする自然由来ラインからダーマラインまで多様なラインナップを展開し、肌タイプに合わせたスキンケアが楽しめます。

Anuaは2019年4月に韓国で誕生。発売からわずか1年で韓国国内において多くの支持を集め、2021年にはグローバル市場へ本格展開を開始。現在では欧米を含む160ヵ国以上に展開し、世界中の人々に愛されるブランドへと成長を遂げています。

【Anua公式サイト情報】

■Anua 公式サイト : https://www.anuashop.jp/

■Anua 公式Instagram :https://www.instagram.com/anua.jp/

■Anua 公式Twitter : https://x.com/anua_official

【Anua公式販売ショップ情報】

■ Anua 公式サイト : https://www.anuashop.jp/

■ Qoo10 公式ショップ : https://www.qoo10.jp/shop/anua

■ 楽天市場 公式ショップ : https://www.rakuten.ne.jp/gold/anuajapan/

■ Amazon 公式ショップ : https://www.amazon.co.jp/stores/page/7AB81D93-3891-41EB-A58E-D2FE1D863A4D

その他、全国のバラエティーショップやドラッグストア、Qoo10、楽天市場、Amazon、Anua公式ショップなどで販売しています。※店舗によりお取扱いがない場合があります。