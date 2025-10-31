株式会社dotslineの「CHANGE RAPTURES」オフィシャルパートナー就任に関するお知らせ

PERF株式会社

日本発のプロダンスリーグ「第一生命 D.LEAGUE」に参画する「CHANGE RAPTURES（チェンジラプチャーズ）」を運営するPERF株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：柳 裕貴）は、「第一生命 D.LEAGUE 25-26 SEASON」において株式会社dotsline（本社：東京都中央区、代表取締役：松本 祐輝、以下「dotsline」）が「CHANGE RAPTURES」のオフィシャルパートナーとして決定したことをお知らせします。

dotslineは、「企業の持つデータの価値を最大限に引き出すことで、社会に変革をもたらす」ことを理念に掲げ、データの力で企業や人の新しい可能性を引き出し、未来の価値創造を支えています。

今回のパートナーシップを通じて、dotslineは年間を通して「CHANGE RAPTURES」を応援します。

また、従業員やそのご家族、お取引先が一体となって熱量を共有できる観戦環境を整備し、スポーツ・エンターテインメントを通じた新しい“つながり”の形を創出してまいります。

両社は、領域を越えて挑戦し続けるという共通の姿勢のもと、ダンスカルチャーを起点に、企業・地域・人が交わる新たな価値を共に生み出していきます。

■両社コメント

株式会社dotsline 代表取締役 松本 祐輝

このたび、CHANGE RAPTURESのオフィシャルパートナーとしてご一緒できることを、大変光栄に思います。弊社の掲げる「ビジネスの根幹をデータによって強化する」というミッションのもと、スポーツ・エンターテインメント業界においてもデータ活用やDX推進の価値を広げていきたいと考えております。 挑戦と進化を続けるチームの可能性を広げ、その歩みを支えながら、共に社会に新しい変化をもたらしてまいります。

PERF株式会社 代表取締役 柳 裕貴

データとDXの力で新しい可能性を切り拓き、未来の価値創造リードされているdotsline様と共に歩めることを、大変心強く感じております。

dotsline様が掲げる「企業の持つデータの価値を最大限に引き出すことで、社会に変革をもたらす」という理念は、CHANGE RAPTURESが目指す「ダンスで日本を変える」という社会変革ミッションと深く共鳴するものです。

私たちはこのパートナーシップを通じて、既存の領域を越えて挑戦し続け、共に社会に変革をもたらす新たな価値を創造してまいります。

■CHANGE RAPTURESについて

日本発のプロダンスリーグ「第一生命 D.LEAGUE」に出場するプロダンスチーム。D.LEAGUE発足時から参画しており、2025年7月にオーナー変更に伴い「CHANGE RAPTURES」として生まれ変わった。

24-25 SEASONではチーム最高順位となる3位を獲得。25-26 SEASONはさらなる飛躍を誓う。ダンスを通じた地域活性化やスポンサーアクティベーションにも注力し、社会に必要とされる存在を目指して活動を続けている。

公式Instagram：https://www.instagram.com/changeraptures_official/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@changeraptures--7758

公式X：https://x.com/CHANGERAPTURES

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@changeraptures

■株式会社dotsline 概要

主な事業内容：データ基盤開発支援 ソフトウェア開発支援 等

本社所在地：東京都中央区築地2丁目11-10 築地中央ビル6階

代表者： 松本 祐輝

URL：https://www.dotsline.jp/

■PERF株式会社 概要

主な事業内容：プロスポーツクラブの運営・スポーツ関連事業の運営

本社所在地：東京都港区虎ノ門3-17-1 TOKYU REIT 虎ノ門ビル6階

代表者：代表取締役 柳 裕貴

URL：https://perf.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

PERF株式会社

E-mail：info@perf.co.jp