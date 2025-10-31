障がい者向け雇用支援サービスのパレットが就労移行支援事業所「ColorsLABO」を「障がい者専用のリスキリングスクール」としてリブランディング！

CRGホールディングス株式会社

CRGホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小田 康浩、以下 CRGホールディングス）の完全子会社である株式会社パレット（本社：東京都新宿区、代表取締役：三宅 治樹、以下 パレット）は、運営する就労移行支援事業所「ColorsLABO」において、BUSCA合同会社（本社：茨城県水戸市、代表取締役：戸井田 翔馬、以下 BUSCA社）と協業し、新たなカリキュラムを段階的に追加していくことをお知らせいたします。

＜リブランディングの背景＞

ColorsLABOは、これまでセルフケアを主体とした生活訓練から始まり、プログラミング（JAVA、PHP等）や動画編集CAMPと提携した動画編集カリキュラムなど、多様な職業訓練プログラムを提供してまいりました。また、親会社であるCRGホールディングスを中心とするグループ間連携により、主力の人材サービス業で培ったネットワークを活かし、全国の大手企業様への積極的な就労支援を実現しております。

このたび、障がいをお持ちの方々がより高い専門性を身につけ、職場で即戦力となり、安定した収入を得られるよう支援するため、「障がい者専門のリスキリングスクール」としてリブランディングを実施いたします。

＜カリキュラム追加スケジュール＞

■第一弾（2025年10月開始）

・WEBデザインカリキュラム

・広告運用（SEO/MEO）カリキュラム

■第二弾（2026年1月開始）

・グラフィックデザインカリキュラム（Illustrator/Photoshop）

■総合展開（2026年4月予定）

・包括的なDX研修カリキュラムの実装

＜BUSCA社との協業について＞

本取り組みは、デジタルマーケティングおよびデザイン分野で豊富な実績を有する BUSCA社との協業により実現いたします。BUSCA社は、国内外のスタートアップから上場企業まで幅広い支援実績を持ち、体系的な知識と実務に直結するスキルを提供しています。

今回の提携を通じて、WEBマーケティング・広告運用・グラフィックデザイン といった実践的で最新のスキルを習得できるカリキュラムを共同開発します。これにより、受講者がデジタル分野での就労可能性を大幅に高め、長期的なキャリア形成につなげることを目指します。

＜今後の展望＞

ColorsLABOは、従来の就労移行支援の枠を超え、デジタル時代に対応した専門スキルの習得機会を提供することで、障がい者雇用の質的向上に貢献してまいります。また、CRGグループとの連携により、習得したスキルを活かせる就職先の確保にも継続的に取り組んでまいります。

当社グループは、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少、それに伴う構造的な人手不足を解決するために、主力の人材派遣紹介事業における「ヒューマンリソース」の提供に加え、専門ノウハウを活用した「アウトソーシング」、AI/RPA といった「インフォメーションテクノロジー」、障がいをお持ちの方の就労移行支援やサテライトオフィス運営といった「障がい者雇用支援」、専門性の高い通訳・翻訳を提供する「オンライン通訳・翻訳」、近年のインバウンド需要の高まりを見据えた外国人観光客向け「宿泊管理事業」などの多種多様なサービスを提供しています。 今後も、全てのステークホルダーの満足度向上のために邁進してまいります。

【CRGホールディングス株式会社 概要】

商号 CRGホールディングス株式会社

代表 代表取締役社長 小田 康浩

本社 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング37階

設立 2013年10月

資本金 448百万円 ※2024年9月末時点

従業員数 35名（アルバイト、契約社員含む）2024年9月末時点

事業内容 グループの経営方針策定、経営管理他

URL https://www.crgh.co.jp/

【株式会社パレット 概要】

商号 株式会社パレット

代表 代表取締役 三宅 治樹

本社 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング37階

設立 2013年10月

資本金 14百万円 ※2024年9月末時点

事業内容 障がい者福祉サービス事業他

URL https://crpalette.co.jp/

【BUSCA合同会社 概要】

商号 BUSCA合同会社

代表 代表社員 戸井田 翔馬

本社 茨城県水戸市開江町2081-10

設立 2018年4月

事業内容 マーケティング支援、デザイン支援、ブランディング支援、アート事業の運営、WEBメディアの運営他

URL https://www.busca-llc.com/

