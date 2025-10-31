ÂçºåËüÇî¡ØÀ¤³¦¤ÎMUSASHI¸ÄÅ¸¡Ù»£±ÆÈÉ¤È¤·¤Æ³èÌö¡£³ô¼°²ñ¼ÒShin-Ka
¡¡7·î¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡ØÀ¤³¦¤ÎMUSASHI¸ÄÅ¸¡Ù¤Ç¤ÏÌó150ÃÄÂÎ¤ËµÚ¤Ö´ë¶È¤äÃÄÂÎ¡¢ÃøÌ¾¿Í¤ÎÊý¡¹¤Ë»²²è¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈMUSASHI¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óºîÉÊÌó100ÅÀ¤òÅ¸¼¨¤·¤¿¡£
¡¡MUSASHI¤ËÌ©Ãå¤·¤ÆÆ°²è¤ä¼Ì¿¿¤ò»£¤ëÈÉ¤â¿ô¥Áー¥à¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î°ì¤Ä¤¬³ô¼°²ñ¼ÒShin-Ka¤ÎµÜÎÓÀµ¿Í¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤Ê¤¬¤é¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ¤Î¤è¤¦¤Ê¡ØÀ¤³¦¤ÎMUSASHI¸ÄÅ¸¡ÙÆ°²èºîÉÊ
¡¡MUSASHI¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¤Ç¤ÎÀ©ºîÉ÷·Ê¤ä¤ª¤Ó¤¿¤À¤·¤¤¿ô¤Î²¼½ñ¤¡¢¸ÄÅ¸¤òÁ°¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¶ÛÄ¥´¶¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊMUSASHI¤ÎÉ½¾ð¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ¤Î¤è¤¦¤Ê¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¶õµ¤´¶¤ò±Ç¤·½Ð¤¹Æ°²èºîÉÊ¤Ï¤³¤Î¥Áー¥à¤¬ÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Documentary of MUSASHI¡ØÃç´Ö¤ÈÄ©¤à¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ø¡Ù¡¡
Ãç´Ö¤È¤È¤â¤ËÄ©Àï¤·À¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹MUSASHI¡£
¸ÄÅ¸¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÄÉ¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡£
https://youtu.be/ck8bLF1LQiU
³ô¼°²ñ¼ÒShin-Ka¤òÃæ¿´¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¤ò·ëÀ®
¡¡¡ØÀ¤³¦¤ÎMUSASHI¸ÄÅ¸¡Ù¤ÎÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤òÃ´¤Ã¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¥Ï¥Ï¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢³ô¼°²ñ¼ÒShin-Ka¤ÎµÜÎÓ¤µ¤ó¤Ë»£±Æ¤ò°ÍÍê¤·¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ðー¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ¤Ç»£±ÆÃ´Åö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëSHOT SHOT³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¤ÎÁÒÞ¼¹¨¹¬¤µ¤ó¤È¡¢¥Õ¥êー¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¡¦¥Ó¥Ç¥ª¥°¥é¥Õ¥¡ー¤Î°ÂÆ£·Ä¤µ¤ó¡£µÜÎÓ¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë3¿Í¤ÇMUSASHI¤Ë2Æü´ÖÌ©Ãå¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³«ºÅÁ°¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¤Ç¤ÎMUSASHI¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤É½¾ð¤ä¸ÀÍÕ¤ò½¦¤Ã¤¿¤ê¡¢Á°Ìë¤«¤éÅ°Ìë¤Ç¤ÎÈÂÆþ¡¦Àß±Ä¤ËÅö¤¿¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÍÍ»Ò¤Þ¤Ç¤ò»£±Æ¤·¤Æ°ìÉô»Ï½ª¤ò¥¹¥Èー¥êー¤È¤·¤ÆËÂ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£
SHOT SHOT³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡ÁÒÞ¼ ¹¨¹¬¤µ¤ó
¢£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
SHOT SHOT³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½
¥·¥Í¥Þ¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー
1978Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔºß½»¡£
CM¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¢¥É¥é¥Þ¡¢NHK¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë±ÇÁüÀ©ºî¤ò¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é»£±Æ¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡¡¶âÅÄ°ì¹Ì½õ¡×¡ÖNHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¡¡ÃÏµå¤ÎÊâ¤Êý¡×¡Ö¾ðÇ®ÂçÎ¦¡×¡¢¡Ö¥¢¥Ê¥¶ー¥¹¥«¥¤¡×¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ë¡£
¼«Á³¤ä¿Í´Ö¤Î±Ä¤ß¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー»£±Æ¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢»£±Æ¤È¤¤¤¦Î¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»ö¾Ý¤Î¾ð½ï¤ò±ÇÁü¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Photographer¡¦Videographer
°ÂÆ£ ·Ä¤µ¤ó
¢£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¹¹ðÀ©ºî²ñ¼ÒÂà¼Ò¸å¡¢¥Õ¥êー¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¹¹ð¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¸½¾ì¤Ç³èÆ°¡£
¤½¤Î¸å¥Õ¥êー¤Î¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¡¦¥Ó¥Ç¥ª¥°¥é¥Õ¥¡ー¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£
¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥ïー¥¯¤È¤·¤Æ¡¢¸ÄÅ¸¤ä¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ì¿¿ºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·³èÆ°¡£
¢£Instagram¡§https://www.instagram.com/kei_an_d
³ô¼°²ñ¼ÒShin-Ka
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒShin-Ka¤ÎÂåÉ½¡¦µÜÎÓ¤µ¤ó¤Ë MUSASHI¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¤·¤Æ¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¹¥×¥ìー¤ÇÉÁ¤¯¤è¤¦¤ÊÂçÃÀ¤ÀºîÉÊ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢MUSASHI¤¯¤ó¤ÏÂ¿ºÍ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤±¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¤½¤ì¤¾¤ìÆÀ°ÕÉÔÆÀ°Õ¤¬¤¢¤ê¡¢¥â¥Ç¥ë¤·¤«»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤ÉÆÃÄê¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤âÂ¿¤¤¡£µÜÎÓ¤µ¤ó¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤³¤ì¤È¸À¤Ã¤Æ½¨¤Ç¤¿¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¹¹ð¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸¬Â½¤¹¤ë¤¬¡¢Êª»£¤ê¤â¡¢Æ°²è»£±Æ¤â¡¢¿ÍÊª¤ò»£¤ë¤Î¤â¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦¥ªー¥ë¥é¥¦¥ó¥Àー¤À¤«¤é¤³¤½Éý¹¤¤°ÍÍê¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡£º£²ó¤Î°ÍÍê¤Ç¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¥¿¥Ã¥Á¤Ç¡×¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ðー¤ò¾·½¸¡¢¼«¿È¤Ï¼Ì¿¿»£±Æ¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£Å¬ºàÅ¬½ê¤Ç¥Áー¥àÊÔÀ®¤ò¤·¤Æ¡¢ÌÜÅª¤äµá¤á¤é¤ì¤ë¥Æ¥¤¥¹¥È¤òµâ¤ß¼è¤ê¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë¤Î¤¬³ô¼°²ñ¼ÒShin-Ka¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¡£
³ô¼°²ñ¼ÒShin-Ka
ÂåÉ½¼èÄùÌò µÜÎÓ Àµ¿Í¤µ¤ó
¢£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
°ìÈÌ´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤·¤¿¤Î¤Á¡¢
26ºÐ¤Ç¼Ì¿¿¹¹ð¶È³¦¤ØÅ¾¿È¡£
¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢2017Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒShin-Ka¤òÀßÎ©¡£
´ë¶È¡¦¹ÔÀ¯¡¦¶µ°éµ¡´Ø¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç±ÇÁü¡¦¼Ì¿¿À©ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÌÜÅª¤ä²ÝÂê¤ò¶¦Í¤·¡¢¡ÖÅÁ¤¨¤ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÅÁ¤ï¤ë¡×É½¸½¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¹¹ð¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤Ê¤É¡¢±ÇÁü¤òÄÌ¤¸¤¿¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦²ÝÂê²ò·è¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¹â¤¤»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¡£
¡Ö³Ú¤·¤à¤³¤È¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë
¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤È¥Áー¥à¥ïー¥¯¤Ç¡¢
¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¥µ¥Ýー¥È´ë¶È¾ðÊó¡Õ
¢£Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼ÒShin-Ka
¢£ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò µÜÎÓ Àµ¿Í
¢£½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è¹ÈÇßÄ®5-13µ×Ìî¥Ó¥ë201
¢£ÅÅÏÃ¡§06-7505-7672
¢£ÀßÎ©¡§2017Ç¯ 7·î
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡§±ÇÁüÀ©ºî¡¢ÊÔ½¸¡¢µ»½Ñ¡¢¥«¥á¥é¡¢²»¶Á¡¢¾ÈÌÀ¡¢ÇÛ¿®¡¢webÀ©ºî¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë
¡Ô»öÌ³¶É¾ðÊó¡Õ
¢£Ì¾¾Î¡§ËüÇîÉðÂ¢¸ÄÅ¸»öÌ³¶É
¢£ÂåÉ½TEL¡§06¡¾6606-9638
¢£Mail¡§ishitomi.expoinfo@gmail.com
¢£½»½ê¡§¢©566-0063¡¡ÂçºåÉÜÀÝÄÅ»ÔÄ»»ôÌÃÌÚÄ®1ÈÖ40¹æ
¡Ô´ë¶È¾ðÊó¡Õ
¢£Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼Ò ÀÐÉÙ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£ー
¢£ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ãæ°æ ·òÂÀ
¢£½êºßÃÏ¡§¢©572-0077¡¡ÂçºåÉÜ¿²²°Àî»ÔÅÀÌî3ÃúÌÜ30ÈÖ4¹æ
¢£ÀßÎ©¡§2015Ç¯2·î
¢£»ñËÜ¶â¡§1,700Ëü±ß
¢£HP¡§https://musashi-ishitomi-art.com/
¡Ô¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¾ðÊó¡Õ
¢£Ì¾¾Î¡§MUSASHI/ÉðÂ¢
¢£½Ð¿È¡§ÂçºåÉÜ¿²²°Àî»Ô
¢£Ç¯Îð¡§2003Ç¯À¸¤Þ¤ì
ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÎ©ÂÎÂ¤·Á¤Ê¤É¤ÎÀ©ºî¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë³¨¤òÉÁ¤»Ï¤á¤ë¡£¿²²°Àî»Ô½Ð¿È¡£¥Þー¥«ー¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¡¢´éºÌ¤Ê¤É¤ò¹ª¤ß¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢¿§ºÌ¤ËÍ¥¤ì¤¿ºîÉÊ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤É¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ò¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Beat¤äLyric¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëºîÉÊ¤ä¡¢²ÖÊÁ¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¤«¤é¥Àー¥¯¤ÊÉ½¸½¤Þ¤Ç¥á¥Ã¥»ー¥¸À¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤ò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥È¡¢Î©ÂÎÂ¤·Á¤Ê¤É¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¥¹¥¥ë¡õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢£SNS¡§https://www.instagram.com/musashi_ishitomi?igsh=M2ZuMTJlY3AxanNh
2025Ç¯7·î9Æü¡¦10Æü¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡ØÀ¤³¦¤ÎMUSASHI¸ÄÅ¸¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000041.000148782.html)