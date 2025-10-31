品川区長「森澤 恭子」氏がプロ向け執筆プラットフォーム「theLetter」でニュースレター配信を開始

株式会社OutNow

株式会社OutNow（本社：東京都港区、代表取締役：濱本至）が運営する、プロ・専門家向けストック型執筆プラットフォーム「theLetter」にて、品川区長の森澤恭子氏が書き手ユーザーとして新たに配信を開始しました。

森澤恭子氏の「theLetter」配信開始の背景

以下、森澤恭子氏のコメント。

品川区長に就任して3年、東京都議会議員としてのキャリアを含めると、会社員から政治の世界に転じて8年。区政のトップを務める中で見えてくる地方自治、国政、世の中の動きについて様々な角度から発信できたらと思っています。よろしくお願いします。

「森澤恭子の地方自治の現場から」：https://kyokomorisawa.theletter.jp/(https://kyokomorisawa.theletter.jp/)

品川区政や政治全般、世の中の動きについて綴るニュースレター。

＜森澤恭子氏プロフィール ＞

品川区長。日本テレビで報道局記者、森ビルやベンチャー企業での広報担当等を経て、2017年東京都議会議員に初当選。2022年12月より現職。「誰もが自分らしく生きられる社会」を目指し、子育て・教育・地域福祉の充実や地域経済活性化に取り組む。

theLetter について

theLetter は医師や弁護士、コラムニストやジャーナリスト等、書籍を出してきたような専門性の高い書き手が多く在籍する、プロ・専門家向けの執筆プラットフォームです。現在は ビジネス・インテリア・経済・医療・金融・政治・スポーツ・エンタメ等の分野で活躍する1,000 人以上の書き手が情報発信をしています。

サービスサイト：https://theletter.jp/

