「Pipmey」にてアニメ「ダンまち」10周年を記念した、スペシャル企画を開催！

株式会社10ANTZ（本社：東京都渋谷区 代表取締役：高澤真）が企画・運営を行う新たなファン体験拡張プラットフォーム「Pipmey（読み：ピプミー）」にて、「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか（以下、ダンまち）」とのスペシャル企画を10月31日（金）15：00より開催いたしました。





今回の企画では、Pipmeyオリジナルストーリーとして「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか～追憶迷宮《メモリー・ラビリンス》の誓い ～」を配信。

これまでを振り返り、紐解きながら、失われた『今の世界線』を取り戻していくオリジナルストーリーをお楽しみいただけます。

第1話はPipmeyへのログイン不要で、どなたでも無料でお読みいただけます。

※第2話以降は有料となり、視聴にはPipmey内のコインが必要です。

＜ストーリー情報＞

【あらすじ】

ある日、目が覚めるとそこは、

"時の迷路"の中だった──

そこで出会ったのは、

ベルとの思い出を失った、

アイズ、リュー、そしてヘスティア。

元の世界へと戻る鍵は、

彼女たちの記憶にあるようで……？

これは僕たちの、

過去と現在、そして未来へとつながる物語……──

■配信開始日時

2025年10月31日（金）15：00

■配信話数

全8話（第1話のみ無料）

※第2話以降の視聴にはPipmey内のコインが必要です。

また、ストーリーと連動したオンラインくじも同時開催。

今回のために描き下ろされたベル・ヘスティア・アイズ・リューのイラストを用いたジオラマアクリルスタンドや、ストーリーに登場するアイテムがモチーフとなったグッズを獲得できます。

＜オンラインくじ情報＞

■販売期間

2025年10月31日（金）15：00～2025年11月30日（日）14：59

■販売価格

1回770コイン／送料20回ごと880コイン

※オンラインくじはブラウザ版でのみお楽しみいただけます。

■商品ラインナップ

【A賞】選べる！時の迷路ジオラマアクスタ （全4種）

【B賞】A4タペストリー （全4種）

【C賞】時の迷路の鍵アクリルキーホルダー（全4種ランダム）

【D賞】缶バッジ（全4種ランダム）

【E賞】ICカードステッカー（全4種ランダム）

■おまけキャンペーンについて

オンラインくじを10枚ご購入ごとに、描き下ろしイラストを使用した「しおり」（全4種）を1枚ランダムでプレゼントいたします。

詳しくは、Pipmey内の『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』チャンネルをご確認ください。

『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』チャンネル：https://pipmey.jp/channel/4

さらに、今回のスペシャル企画の開催を記念して、Pipmey公式Xではフォロー＆リポストでAmazonギフト券が抽選で50名様に当たるキャンペーンを実施中です。

＜Pipmey公式Xキャンペーン情報＞

Pipmey公式Xをフォローの上、対象のポストをリポストした方の中から抽選で50名様にAmazonギフト券1,000円分をプレゼントいたします。

■リポスト対象期間

2025年11月29日（土）23：59まで

■当選発表

2025年12月中に当選者の方へXのDMにてご連絡いたします。

リポスト対象の投稿など、詳しくはPipmey公式Xをご確認ください。

Pipmey公式X：https://x.com/pipmey_official

＜ダンまちとは＞

シリーズ累計2,000万部を突破している大森藤ノ氏による同名のライトノベルが原作で、大きな地下迷宮（＝ダンジョン）がある巨大都市を舞台に、少年ベル・クラネルの冒険と成長を描くストーリー。

2015年4月にアニメ第1期、2019年7月に第2期、2020年10月に第3期、2022年7月に第4期が放送され、2024年10月から最新シリーズ「ダンまちＶ 豊穣の女神篇」が放送された。

2025年4月でアニメ放送開始からちょうど10年を迎え、現在アニメ10周年期間中でもある。

他にも本編外伝ストーリーを描いたソード・オラトリアのアニメ化（2017）や、大森藤ノ氏完全書き下ろしストーリーの劇場版公開（2019）など幅広い展開を見せている。

・「ダンまち」シリーズ公式ポータルサイト

https://danmachi.com/danmachi/

・「ダンまち」シリーズアニメ公式Xアカウント

https://x.com/danmachi_anime

＜「Pipmey」とは＞

アーティストや映画、ドラマなど様々なIPの世界観を広げ、ファン体験を拡張することで、様々なコンテンツを多角的に楽しむことができるプラットフォームサービスです。

アプリの他、WEBでも展開いたします。

「Pipmey」オリジナルのストーリーや、アーティストの直筆サインが入ったスペシャルグッズが当たるガチャ、ここでしか見られない撮り下ろしの写真やボイスを楽しむことができます。



対象OS：iOS／Android／WEB

推奨環境

・アプリ版

iOS／iPad OS 14.0以降／Android 12.0以降

・ブラウザ版

【PC】Google Chrome 最新ver. ／Safari 最新ver. ／Firefox 最新ver. ／Microsoft Edge 最新ver.

【スマートフォン／タブレット】Google Chrome 最新ver. ／Safari 最新ver.

利用料：基本無料／アイテム課金

iOS版 App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id6443927855

Android版 Google Play Store：

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.tenantz.fanplatform

Pipmey WEB版：https://pipmey.jp/top

Pipmey公式X：https://x.com/pipmey_official

Pipmey公式YouTube：https://www.youtube.com/@pipmey_official

著作権表記: (C)大森藤ノ・SBクリエイティブ/ダンまち5製作委員会 (C)10ANTZ Inc.

