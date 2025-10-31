２０２５年マルエツ「冬の贈りもの」、１１月１日（土）より承り開始～マルエツ厳選のギフトを全国各地にお届けします～
株式会社マルエツ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：本間 正治）は１１月１日（土）より、２０２５年マルエツ「冬の贈りもの」の承りを、店舗およびインターネットで開始しますので、お知らせいたします。
２０２５年マルエツ「冬の贈りもの」は、「冬の推し」としてお届けする、専門店のこだわりのスイーツのほか、マルエツが厳選した旬のおとりよせギフトなど、幅広く品揃えいたしました。
また、本体価格が１０％引となる早期割引の「マル得」ギフト、メーカーまたは発売元希望小売価格から最大５０％引となる「厳選得割」ギフトの展開や、WAON POINT５倍など、お得な企画を多数ご用意いたしました。
インターネット販売では、ショッピングアプリ「Ｓｃａｎ＆Ｇｏ」内のサービス「ｉｇｎｉｃａストア」のほか、「Ｙａｈｏｏ！ショッピング店」、「楽天市場店」でご購入いただけます。
■今年のおすすめ商品（※画像は全てイメージです）
和栗モンブラン専門店「栗りん」
栗千本
モンブラン４００ｇ（大福９個入）
本体３，８００円（８％ 税込４，１０４円）
名古屋の和栗モンブラン専門店「栗りん」こだわりのモンブランです。中にもちもちの大福が入っており、今までにない新感覚のスイーツとなっております。
萬珍樓
特選グルメセット
凍眠グルメ（海老のチリソース２５０ｇ、
和豚もちぶたの酢豚２８０ｇ、麻婆豆腐２７０ｇ）
本体４，４４５円（８％ 税込４，８００円）
明治２５年創業の老舗中華料理店「萬珍樓」より、厳選した素材を専属シェフが調理し、最新技術で急速冷凍しました。作り立ての美味さをそのままお届けします。
埼玉県産
あまりん
２５０ｇ×２パック
本体５，９８０円（８％ 税込６，４５８円）
強い香りと抜群の甘さが特徴の、メディアでも話題の埼玉県オリジナル品種です。
■インターネット販売 １１月１日（土）１０時開始
※ふれあいショッピングでのご注文は配送料無料
１.ショッピングアプリ「Ｓｃａｎ＆Ｇｏ」アプリ内のサービス「Ｏｎｌｉｎｅ Ｄｅｌｉｖｅｒｙ」からもご注文いただけます。
※ご注文には会員登録が必要となります
２.ふれあいショッピング
●Ｙａｈｏｏ！ショッピング店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/maruetsu-fure/
●楽天市場店
https://www.rakuten.co.jp/maruetsu/
※「Ｙａｈｏｏ！ショッピング店」、「楽天市場店」での承りでは、店舗で実施する「WAON POINT」（「通常ポイント」税抜２００円ごとに１ポイント）進呈、「商品ボーナスポイント」、「WAON POINT５倍」、イオンマークのカードで毎週日曜日５％off「マルエツ優待デー」企画等は対象外となります。
２０２５年マルエツ「冬の贈りもの」概要
１．承り期間 ：１１月１日（土）～１２月１８日（木）１８時まで
※商品・お渡し日により承り期間が異なります
２．承り店舗 ：マルエツ、マルエツ プチ、リンコスの全店舗（魚悦糀谷店除く）
３．配送料金 ：カタログ掲載商品 全品全国一律３００円（１０％税込３３０円）
※同じお届け先さまに同一商品を複数個お送りする際はご用途、
配達指定、包装区分が同一の場合に限り、１個分の配送料金で承ります
※「Ｙａｈｏｏ！ショッピング店」、「楽天市場店」は全国配送料無料
※ignicaストア 全品全国一律２００円（１０％税込２２０円）
※各種ポイント特典や割引企画については、マルエツホームページの
マルエツ「冬の贈りもの」ご案内ページをご覧ください
https://www.maruetsu.co.jp/cam/huyugift.php
以上
マルエツは、将来、わたしたちが目指す姿を≪ありたい姿≫として明文化し、活動指針としています。
≪ありたい姿≫
ブランドメッセージである「しあわせいかつ。」をもとに、
お客さま、従業員、そして地域の暮らしを支える「いちばん近い存在」に
なりたいという想いが込められています。
これからも、しあわせのいちばん近くに。
当社は2025年10月に80周年を迎えました。
日ごろ私たちを支えてくださる、地域のお客さまをはじめとする全ての皆さまに、
心よりの感謝を申し上げます。
一坪の小さな鮮魚店から始まったマルエツは、
お客さまの声を大切に、ふだんの暮らしに寄り添い続けてまいりました。
創業からの想いを受け継ぎこれからも地域の「健康で豊かな食生活」のため、
革新と挑戦を続けてまいります。
今後も変わらぬご支援・ご愛顧を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。