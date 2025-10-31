¥¢¥È¥é¥¹¥¿¥ïー¸ÞÈ¿ÅÄ¡¦À¾¸ÞÈ¿ÅÄËÜÄ®²ñ¶¦½õ·¿ËÉºÒ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
°°²½À®¥Ûー¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÏÂµ× ÍµÆó¡Ë¡¢°°²½À®ÉÔÆ°»º¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎëÌÚ ±Ñ°ì¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Í¥×¥é¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÂ¼ Ëá¼ù±û¡¢°Ê²¼¥³¥Í¥×¥é¡Ë¡¢¥¢¥È¥é¥¹¥¿¥ïー¸ÞÈ¿ÅÄ ´ÉÍýÁÈ¹ç¤ª¤è¤ÓÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄËÜÄ®²ñ¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢Ä®²ñÄ¹¡§»³Æâ µÁÌé¡¢°Ê²¼Ä®²ñ¡Ë¤Ï¡¢Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö¥¢¥È¥é¥¹¥¿¥ïー¸ÞÈ¿ÅÄ¡×¤Ë¤ÆÃÏ°èÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¶¦½õ·¿ËÉºÒ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖHALLOWEENËÉºÒ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×¤ò¡¢2025Ç¯10·î26Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖHALLOWEEN ËÉºÒ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×¤ÎÍÍ»Ò
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥¢¥È¥é¥¹¥¿¥ïー¸ÞÈ¿ÅÄ¤ËÀßÃÖ¤·¤¿Ä®²ñ¤ÎËÉºÒÁÒ¸Ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ä®²ñ¤È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½»Ì±¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¿¼¤á¡¢ÃÏ°èËÉºÒÎÏ¤Î¸þ¾å¤ª¤è¤Ó¶¦½õ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ÔÀ¯¡¦Ì±´Ö¡¦ÃÏ°è½»Ì±¤¬Ï¢·È¤·¤ÆËÉºÒ³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÈÃÏ°è¤¬¶¨Æ¯¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¶¦½õ¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥³¥Í¥×¥é¤¬±¿±Ä»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¡¢ÉÊÀî¶è¤Î¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÉÊÀî¶èÃÏ°è¤Î¶¦½õ¶¯²½»ö¶ÈÊä½õ¶â¸òÉÕÀ©ÅÙ¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1¡¥¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë13»þ～15»þº¢
¾ì½ê¡§¥¢¥È¥é¥¹¥¿¥ïー¸ÞÈ¿ÅÄ ÉßÃÏÆâ¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¶¦ÍÑ¥¹¥Úー¥¹¡ÜÄ®²ñËÉºÒÁÒ¸Ë¡Ë
Êª·ï³µÍ×¡§2024Ç¯½×¹©¡¿ÃÏ¾å30³¬·ú¡¿Á´213¸Í
»²²Ã¼Ô¡§¥¢¥È¥é¥¹¥¿¥ïー¸ÞÈ¿ÅÄ ½»Ì±62Ì¾¡¢Ä®²ñ´Ø·¸¼ÔÌó15Ì¾¡¦±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥ÕÌó15Ì¾
2¡¥¼Â»ÜÆâÍÆ
¡¦HALLOWEENËÉºÒ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー
¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÉßÃÏÆâ¤ÎËÉºÒÀßÈ÷¤ä³Æ¥Öー¥¹¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï²¾Áõ¤·¤Æ³Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ËÉºÒ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ëËÉºÒ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Ä®²ñ¥Öー¥¹
ÉÊÀî¶è¤ÎÈòÆñ¾ì½ê¾ðÊó¤ò»È¤Ã¤¿ËÉºÒ¥¯¥¤¥º¤ä¡¢ËÉºÒÁÒ¸Ë¤Î¸ø³«¡¦´Å¼ò¤Î¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤Ø¤ÎÍý²ò¤ÈÄ®²ñ¡¦½»Ì±¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¾Ã²Ð´ï·±Îý¡ÊÉÊÀî¾ÃËÉ½ð ¸ÞÈ¿ÅÄ½ÐÄ¥½ê ¶¨ÎÏ¡Ë
¼ÂºÝ¤Ë¾Ã²Ð´ï¤ò»È¤Ã¤¿½é´ü¾Ã²ÐÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾Ã²Ð¤Î½ÅÍ×À¤ò³Ø½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ËÉºÒÂÎ¸³¥Öー¥¹¡ÊÉÊÀî¶è ¶¨ÎÏ¡Ë
´Ê°×¥È¥¤¥ì¤Î»ÈÍÑÊýË¡¤Î¼Â±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÈòÆñ¾ì½ê¡¦ÈòÆñ·ÐÏ©¤Î¾Ò²ðÅù¡¢¼ÂÁ©Åª¤ÊËÉºÒ¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(º¸)¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êーÂæ»æ¡¡(Ãæ)ËÉºÒÂÎ¸³¥Öー¥¹¤ÎÍÍ»Ò¡¡(±¦)¾Ã²Ð´ï¤ò»È¤Ã¤¿½é´ü¾Ã²ÐÂÎ¸³
¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò
ÅöÆü¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î±«ÌÏÍÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢26ÁÈ62Ì¾¤Î»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢À¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÍè¡¢¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï½»Ì±Æ±»Î¤Î¸òÎ®¤¬¾¯¤Ê¤¯ËÉºÒ³èÆ°¤Ø¤Î»²²Ã¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢½»Ì±¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤¹¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½»Ì±¡¢Ä®²ñ´Ø·¸¼Ô¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢ÉÊÀî¶è¿¦°÷¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ç³èµ¤¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬²¾Áõ¤Ç³Ú¤·¤ß¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤ÏËÉºÒÀßÈ÷¤äÈ÷ÃßÉÊ¡¢ËÉÄ¬ÈÄ¤ÎÀâÌÀ¤ËÇ®¿´¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ÆÅÓÃæ¤«¤é»²²Ã¤¹¤ë½»Ì±¤â¸½¤ì¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤Ë°ìÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ä®²ñÉØ¿ÍÉô¤Ë¤è¤ë´Å¼ò¤Î¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤â¹¥É¾¤Ç¡¢¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¸òÎ®¤Î¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä®²ñ¤È¥Þ¥ó¥·¥ç¥óµï½»¼Ô¤Î¸òÎ®¤ÎÍÍ»Ò
¡ÖËÉÄ¬ÈÄ¡×¤ÎÀâÌÀ¤ÈÁàºî¼Â±é
3¡¥¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î·Ð°Þ¤È°ÕµÁ
¡¦·Ð°Þ
Åö³ºÉßÃÏ¤Ë¤Ï¡¢½¾Á°ÃÏ¸¢¼Ô¤Î·úÊª¤¬¤¢¤Ã¤¿º¢¤«¤éÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄËÜÄ®²ñ¤ÎËÉºÒÁÒ¸Ë¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢ÃÏ°è¤ÎËÉºÒµòÅÀ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó³«È¯»þ¤âÄ®²ñ¤È¶¨µÄ¤Î¾å¤½¤Îµ¡Ç½¤ò·Ñ¾µ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯3·î¤ÎÆþµï³«»Ï¸å¡¢½»Ì±¤ÎÄ®²ñ³èÆ°¤äËÉºÒÁÒ¸Ë¤Ø¤ÎÇ§ÃÎ¤Ï½½Ê¬¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î²ÝÂê¤òÆ§¤Þ¤¨´ÉÍýÁÈ¹ç¤ÈÄ®²ñ¤¬¶¨Æ¯¤·¡¢ËÉºÒ°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤ÈÃÏ°è¸òÎ®¤òÌÜÅª¤ËËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦°ÕµÁ
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ËÉÄ¬ÈÄ¤ä¾Ã²Ð´ï¤Î»ÈÍÑÂÎ¸³¡¢ËÉºÒÁÒ¸Ë¤Î¸«³Ø¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ÂÁ©Åª¤ÊÈ÷¤¨¤ÈËÉºÒ°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£Æü¾ï¤Î³Ø¤Ó¤Î¾ì¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ³°¤ÎËÉºÒÂÎÀ©¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ä®²ñ¤¬´Å¼ò¤Î¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤Ê¤É¤Ç¸òÎ®¤Î¾ì¤òÀß¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿·½»Ì±¤¬ÃÏ°è¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÁÏ½Ð¡£Ä®²ñ³èÆ°¤Ø¤Î»²²ÃÂ¥¿Ê¤ä¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£·ÁÀ®¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÄ®²ñËÉºÒÁÒ¸Ë¡×¤ÎÀâÌÀ¤òÊ¹¤¯ÍÍ»Ò
³¹¤ÎÎò»Ë¤äÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄËÜÄ®²ñ¤Î³èÆ°¤ò¾Ò²ð
¢£»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼
¡¦¥¢¥È¥é¥¹¥¿¥ïー¸ÞÈ¿ÅÄ µï½»¼Ô¡ÊÃËÀ¡Ë
¡ÖÄ®²ñ¤ÎËÉºÒÁÒ¸Ë¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÃæ¤ò¸«¤Æ¡¢ºÒ³²»þ¤ËÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡¦¥¢¥È¥é¥¹¥¿¥ïー¸ÞÈ¿ÅÄ µï½»¼Ô¡ÊÃËÀ¡Ë
¡ÖËÉÄ¬ÈÄ¤ÎÂ¸ºß¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¼«Ê¬¤ÇÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë»È¤¤Êý¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Î¿´¤Å¤â¤ê¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡¦¥¢¥È¥é¥¹¥¿¥ïー¸ÞÈ¿ÅÄ´ÉÍýÁÈ¹ç Íý»öÄ¹
¡ÖÀ¹Âç¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Çµï½»¼ÔÆ±»Î¤â¤¢¤Þ¤ê´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´°§»¢¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤¯³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢³§¤µ¤ó¤ÎËÉºÒ°Õ¼±¤â¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡¦À¾¸ÞÈ¿ÅÄËÜÄ®²ñ ²ñÄ¹
¡ÖÄ®²ñ¤ÏÀÎ¤«¤é¡¢¾ÃËÉ½ð¤äÉÊÀî¶è¤È¤Ï·Ò¤¬¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤¬·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤¬ËÉºÒÎÏ¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¼Â´¶¤·¤¿°ìÆü¤Ç¤·¤¿¡£¡×
¢£º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÈÃÏ°è¤¬¶¨Æ¯¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¶¦½õ¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢º£¸å¤âÏ¢·È¤ò¿¼¤á¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£