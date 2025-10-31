TikTok公式チャンネルで投資テーマのショートドラマ配信開始 ～新チャンネル「トシゴロ」で若年層の投資を応援～

松井証券株式会社

松井証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：和里田 聰、以下「当社」）は、2025年10月31日（金）より、TikTokにて新チャンネル「トシゴロ」を開設し、投資をテーマにしたオリジナルショートドラマシリーズの配信を開始しましたので、お知らせいたします。

当社は、若年層の皆様に投資をより身近に感じていただくことを目的に、松井証券TikTok公式チャンネル「トシゴロ」を新たに開設いたしました。

チャンネル名の「トシゴロ」には、「年頃」と「投資頃」という二つの意味が込められています。人生の様々な選択に向き合う「年頃」である若年層の皆様は、ライフプランの変化とともに将来のお金について考え始める「投資頃」を迎えているといえます。若年層の皆様に、「投資を単なる知識やお金儲けとしてではなく、自分らしい将来を選択するための手段の一つとして感じていただきたい」という思いが込められています。

オリジナルショートドラマについて

TikTokチャンネル開設を記念し、投資をテーマにしたオリジナルショートドラマを公開いたします。本ショートドラマは、美海氏が演じる新人OLの飯田明日香と、大関れいか氏演じる先輩社員・浅野菫（あさのすみれ）の朝のオフィスでの会話から始まります。飯田は投資に興味を持ち始め、浅野に投資の話題を振りますが、浅野から仕事に集中するよう強く諭されます。仕事に熱心に取り組む様子を見せる浅野ですが、浅野には実は皆に隠している秘密が…。秘密が明るみにでたことをきっかけに、目まぐるしく展開する浅野のストーリーと、予想外の結末にぜひご注目ください。

プロフィール

美海（新人OL・飯田明日香役）

2003年12月31日生まれ、愛知県名古屋市出身。

趣味はサーフィン、ゴルフ、トレーニング、ランニング、サウナ。特技は肌管理。

Netflixシリーズ恋愛リアリティーショー「オフラインラブ」出演をきっかけに注目を集め、現在は女優・モデルとして活動の幅を広げている。

大関れいか（明日香の先輩OL・浅野菫役）

1997年1月16日生まれ。東京都出身。

6秒動画アプリVineで「日本一フォロワーを持つ女子高生」として人気を博し、現在は俳優、インフルエンサーなどマルチに活動中。

金子昇（会社の上司・坂口隆一役）

1974年10月18日生まれ、長崎県出身。

『百獣戦隊ガオレンジャー』で主演・ガオレッドで注目を集め、その後も映画、ドラマ、舞台、バラエティなど幅広く出演。

趣味は料理や旅行、特技はゴルフ、ビリヤード、麻雀と多才。親しみやすさと存在感を兼ね備えた俳優として活動を続けている。

宮城大樹（菫の取引先会社の担当者・松井慎也役）

1990年1月23日生まれ、神奈川県出身。

キックボクシングの認知度を向上すべくCX系テレビ番組「テラスハウス」に出演。その後、RISE92にて第4代RISEバンタム級王者となる。

現在は、Netflixシリーズ「幽☆遊☆白書」、映画「東京リベンジャーズ2」などの映像作品を中心に俳優として活動する傍ら、キックボクシングジム「TARGET SHIBUYA」代表としても精力的に取り組んでいる。

安原寛之（会社の同僚・島田直樹役）

1992年6月24日生まれ、東京都出身。

幼い頃は小学生から高校1年生まで野球にのめり込んでいたが、18歳の頃に芸能界入りしモデルとしてデビュー。その後俳優を志しお芝居を学び、21歳で舞台出演を中心に俳優活動をスタート。様々なドラマや映画にも出演し、近頃ではTikTokドラマ『ハケンと恋のエトセトラ』などにも出演し活動の幅を広げている。

粟國モトキ（会社の同僚・田代悠真役）

1993年6月25日生まれ、宮崎県出身。

京都で俳優としてのキャリアをスタートし、時代劇を中心に映画・ドラマなど幅広い作品に出演。上京後は劇団を経て制作の現場にも携わり、現在はnowhere film所属の俳優兼監督として、表現と創作の両軸から映像制作に取り組んでいる。

松井証券TikTok公式チャンネル情報

チャンネル名：トシゴロ

URL：https://www.tiktok.com/@toshigoro_matsui

チャンネル開始予定日時：2025年10月31日（金）20:00

松井証券は、投資体験を通じて、お客様の豊かな人生をサポートするため、投資が楽しくなるようなアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指します。

以上

