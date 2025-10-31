10/31、都営三田線の16駅で傘シェアの「アイカサ」を設置拡大

株式会社Nature Innovation Group

雨の日を快適にハッピーにする傘のシェアリングサービス「アイカサ」を運営する株式会社Nature Innovation Group（本社：東京都新宿区、代表取締役：丸川照司、以下「アイカサ」）は、2025年10月31日より「アイカサ」のレンタルスポット（傘立て）を都営三田線の16駅において新規設置し、順次サービスを開始することをお知らせします。

本取組を通じて、沿線をご利用いただくお客さまに、雨の日でもより便利に快適に都営地下鉄をご利用いただくとともに、傘のお忘れ物の削減や廃棄処分されるビニール傘の削減にも寄与し、環境負荷の低減に貢献します。

実施概要について

■設置開始日：2025年10月31日（金）

レンタルスポット（傘立て）の設置以降、順次、サービス提供を開始します。

サービス提供状況は「アイカサ」公式アプリよりご確認ください。

< アイカサ アプリダウンロード >(https://www.i-kasa.com/)

■レンタルスポット（傘立て）の新規設置場所（詳細は下記参照）

ご利用案内

- 都営三田線：16駅（計21か所）

１.利用方法

２.利用料金

■傘のシェアリングサービス『アイカサ』について

『アイカサ』は、“⾬の日を快適にハッピーに“と”使い捨て傘をゼロに“をミッションに2018年12月にサービスを開始した日本初の本格的な傘のシェアリングサービスです。突発的な⾬にもビニール傘をその都度購入せずに、駅や街中で丈夫でサステナブルな『アイカサ』を借り、⾬が止めば最寄りの傘スポットに傘を返却することでエコに貢献しながら手ぶらで便利に移動ができるのが特徴です。現在は、アプリ登録者数80万人を超え、東京駅や新宿駅をはじめとした都内全域と関東、関西、愛知、岡山、福岡、佐賀など12都道府県で展開し、スポット数1,800箇所以上に設置しています。

傘がないことによって移動ができないことや、濡れて不快になることを無くし、一人一人が過ごしたい今を過ごせるよう「⾬の日のプラットフォーム」としてのインフラを構築、傘をシェアし人にも地球にも愛ある社会づくりを構築します。

『アイカサ』アプリの登録はこちらから：https://www.i-kasa.com/