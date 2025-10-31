女子オールスター競輪（GI）への毎日新聞社杯授与について
株式会社毎日新聞社
「第１回女子オールスター競輪」（2025年８月10日）(C)公益財団法人JKA／Shutaro Mochizuki
毎日新聞社（代表取締役社長：松木健）は、女子オールスター競輪（GI）に２０２６年度から社杯を授与します。競輪事業を統括する公益財団法人JKA、公益社団法人全国競輪施行者協議会との間で協議を進めてきましたが、一般社団法人日本競輪選手会も含めた「競輪最高会議」で正式決定されました。
＜開催名称＞
毎日新聞社杯女子オールスター競輪
＜開始時期＞
第２回女子オールスター競輪（２０２６年８月７～９日、佐世保競輪場）から実施
＜表彰＞
優勝者に対して、毎日新聞社杯、レプリカ及び表彰状を授与
＜毎日新聞社のコメント＞
女子オールスター競輪が毎日新聞社杯として新たにスタートできることを、うれしく思います。女子選手が出場する「ガールズケイリン」、さらには競輪業界の発展と活性化につながるよう、積極的に取り組んで参ります。