2026年あなたの運勢｜マヤ暦で占う、あなたの総合運・恋愛運・開運。公式占いサイトにて期間限定占いがもらえる『2026年運勢先取りキャンペーン』を実施中

株式会社レンサ

株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）は、2025年10月31日（金）より、運営する月額公式占いサイト「マヤ暦｜弓玉の占い」にて『2026年運勢先取りキャンペーン』の提供を開始いたしました。

◆『マヤ暦｜弓玉の占い』URL：https://maya-reki.net

2026年運勢先取りキャンペーン

■キャンペーン概要

新しい年の幕開けを目前に控えた今、マヤ暦では“未来の波”が静かに動き始めています。2026年の年神（イヤーベアラー）がもたらすエネルギーは、あなたにどんな変化とチャンスをもたらすのでしょうか。

当サイトでは、「マヤ暦占い」による【2026年運勢先取りキャンペーン】を開催いたします。これから2026年3月までの運勢テーマや課題、幸運を呼び込む行動指針などをいち早く読み解き、新たな年の好機を先取りできるようサポートいたします。

さらに、期間中対象の鑑定をご利用いただいた方には、特典として期間限定の占いをプレゼント。

ぜひこの機会に、マヤ暦の叡智で未来への扉を開き、輝かしい日々への準備を整えてください。

※『2026年運勢先取りキャンペーン』に参加するためには、公式サイト『マヤ暦｜弓玉の占い』（https://maya-reki.net）への会員登録が必要です。（月額330円）

■キャンペーン期間

2025年10月31日（金）～2025年11月27日（木）17:00

■公式サイト『マヤ暦｜弓玉の占い』のご紹介

日本のマヤ暦研究の第一人者「弓玉」を監修者として迎え、圧倒的な研究量と古代マヤ暦に対する深い知識であなたの運命や人生について踏み込んでいきます。一般には流通していない、古代マヤ暦を基にした“本物”のマヤ暦鑑定。最も精緻で最もよく当たる、自分について本質から深く知ることのできるマヤ暦鑑定をあなたのお手元に届けていきます。

■監修者紹介

いち早くマヤ占いの有効性に気がつき、マヤ文明の研究が進んだアメリカの文献を読み解きながら、独自の理論を組み立てた。日本におけるマヤ占い研究の第一人者。

1999年よりマヤ鑑定士としての活動をはじめ、現在は電話占いとメール鑑定をメインに活動。マヤ占術を自在に駆使する、日本でも貴重な占い師であり、マヤ暦をテーマにした自身のブログをその深い知見をもとに更新中。有名人、実業家、経営者、作家やデザイナーなど、各界からの人気や信頼も高い。また、自身のブログ、マヤ暦・カレンダー、携帯サイト、アプリなどの制作にもたずさわり、精力的に活動している。

■コンテンツ概要

・コンテンツ名称：マヤ暦｜弓玉の占い

・販売料金 ：月額330円（税込）

・提供URL ：https://maya-reki.net

