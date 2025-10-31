11月2日（日）、9日（日）放送の『コシノジュンコMASACA』ゲストは、メディアアーティストの落合陽一さん。

株式会社ＴＢＳラジオ

11月2日(日)、9日（日）放送の『コシノジュンコMASACA』は、

ゲストに、メディアアーティストの落合陽一さんをお招きします。

大阪・関西万博がきっかけで知り合ったという2人。

落合さんがプロデュースし、大人気だったシグネチャーパビリオン【null²（ヌルヌル）】について、その名の由来や般若心経との関係、帰宅困難者を楽しんだ光の演出、そして、レガシーとしての移転計画などを伺います。

また、六本木生まれの都会っ子が、8才からコンピューターに夢中になり、デジタルの世界で活躍していく話や「見たことのないものを生み出していく喜び」の話、さらに提唱する「デジタルネイチャー」の話についても詳しく聞いていきます。

イタリア・ベネチアの路上で出逢った人物とのその後のマサカとは？！

万博のおかげで、世界中の人と友達になったという落合さんのこれからやりたいこととは？

どうぞ放送をお楽しみに！

『コシノジュンコ MASACA』

放送時間：毎週日曜日 17時～17時30分

ファッションデザイナー：コシノジュンコが、それぞれのジャンルのトップランナーをゲストに迎え、人と人の繋がりや、出会いと共感を発見する30分。

番組HP：https://www.tbsradio.jp/masaca/(https://www.tbsradio.jp/masaca/)