チョコプラ・長田庄平、愛車トークを炸裂！「車と海外旅行と結婚はノリ」　憧れだったカマロ購入は「芸人になってからのゴールみたいな感じがあった」長田にとって車とは「お笑いと一緒、俺を楽しませてくれるもの」

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、YouTube公式チャンネル「ABEMAスポーツ【公式】」にて、ABEMAラリージャパン応援隊長に就任したチョコレートプラネット・長田庄平が出演するラリージャパン2025 YouTube限定企画・第4弾を、2025年10月31日（金）に公開いたしました。

第4弾では、第3弾までのGRシリーズ体験から一転、長田の愛車であるプジョー408に乗り込み、ドライブしながら“愛車トーク”を展開。芸人・長田庄平の“クルマ愛”が詰まったプライベートな一面が垣間見える回となりました。

ドライブ中には、スタッフから「初めて自分で買った車は？」「愛車の好きなところは？」などの質問が投げかけられ、愛車それぞれの魅力を熱く語った長田。

「車に興味を持ったタイミングは？」と聞かれると、「物心ついた時から」「トミカしゃぶってましたからね」と即答します。さらに、車を買う際は「相談せずに買っちゃっています」と語ったものの、「でもカマロ買った時は（妻に）怒られました」と笑顔で明かしました。続けて、「車と海外旅行と結婚はノリだと思ってる」と持論を展開。「結婚も色々考えていたらできないですね。海外旅行とかもそうじゃないですか。リスクを考えていたら行動できない」「ある程度ノリな部分が必要だと思う」と、自身の人生観を語りました。

さらに、愛車のカマロについては「ダウンタウンの松本さんが昔乗られていて、それを中学・高校ぐらいの時に見ていた」「むちゃくちゃかっこいい車やんと思って、そこからずっと憧れてた」と明かし、「（買った時は）芸人になってからのゴールみたいな感じがありましたね」と、憧れの1台に込める思いを語りました。

また、「実はオープンカーって寒いとき乗るのがいい」「表参道のイルミネーションの下をオープンカーで走る」と冬の楽しみ方を紹介。「オープンカー乗ってみて初めて分かったんですけど、ちょっと羞恥心もあるんですよね」「見られているちょっと恥ずかしさっていうのもあるんですよ。優越感と羞恥心のこの狭間。これがね、たまらないんですよ」と、独特の感性で“オープンカー愛”を表現しました。

「フォーラムエイト・ラリージャパン2025」をより身近に楽しんでもらうためのYouTube限定企画第4弾は、「ABEMAスポーツ【公式】」YouTubeチャンネルにて公開中です。ぜひご覧ください。

■配信概要

タイトル名：愛車のプジョー408でクルマ愛を語る！"ABEMAラリージャパン応援隊長"チョコレートプラネット 長田庄平さんの愛車でドライブ！[ラリージャパン2025YouTube限定企画-第4弾-]

配信URL：https://youtu.be/Q0Fy7sWN-O8

■配信スケジュール

◇ABEMAラリージャパン応援隊長・長田庄平出演YouTube特別企画

・第1弾：10月17日（金）

・第2弾：10月27日（月）

・第3弾：10月29日（水）

・第4弾：10月31日（金）

◇ABEMAモータースポーツアンバサダー・マギー出演YouTube特別企画

・第1弾：11月1日（土）

・第2弾：11月3日（月） ※「MAGGY's Beauty and the Speed」にて公開

・第3弾：11月5日（水）

「ABEMAスポーツ【公式】」YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Sports_ABEMA

■ABEMA 『ラリージャパンチャンネル』 概要

配信期間：2025年11月3日（月）～11月9日（日）

シリーズページ：https://abema.tv/video/title/16-90

公式LP：https://abema.tv/lp/rallyjapan-onair

PR映像：https://abema.tv/video/episode/16-90_s130_p900