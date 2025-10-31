吉田修一『国宝』 映画大ヒットの勢い止まらず――累計200万部を突破！

■映画大ヒットを背景に、原作が異例のロングセールス

株式会社朝日新聞出版

吉沢亮主演映画『国宝』が大ヒットを続ける中、原作小説『国宝』（吉田修一 著／朝日文庫）が爆発的な売れ行きを記録。単行本版、文庫版、愛蔵版の累計発行部数は200万部を突破。映画公開から数カ月を経ても、その勢いは衰えることなく拡大しています。芸の頂点を目指す男たちの生きざまを描いた吉田修一渾身の傑作が、スクリーンの熱気とともに読者の心を揺さぶり続けています。

■オリコン週間文庫ランキングで史上初の快挙

特設サイトはこちら :https://publications.asahi.com/feature/kokuhou/

紀伊國屋書店、丸善ジュンク堂書店、三省堂書店、未来屋書店、くまざわ書店など全国主要書店で文庫ランキング１位を席巻。

さらに、オリコン週間文庫ランキングにおいて朝日文庫『国宝〈上〉』『国宝〈下〉』が10週連続で1位・2位を独占するという、史上初の記録を達成しました。

映画の映像美と相まって、原作が持つ人間ドラマと歌舞伎への関心が再燃しています。

■愛蔵版『国宝』も異例の発売即重版の反響

2025年9月に発売された『愛蔵版 国宝』（四六判、カバー箔押し限定仕様）も、発売直後に重版が決定。

映画をきっかけに作品世界へ没入した読者を中心に、永久保存版として人気を博しています。

■書誌情報

『国宝』上・下

著者：吉田修一

レーベル：朝日文庫（朝日新聞出版 刊）

判型：文庫判

定価：上・下共に880円（本体800円＋税10％）

ページ数：上408ページ・下432ページ

ISBN：上978-4-02-265008-5／下978-4-02-265009-2

https://www.amazon.co.jp/dp/4022650087

https://www.amazon.co.jp/dp/4022650095

■関連リンク

・【映画公式サイト】

https://kokuhou-movie.com/

・【原作特設サイト（朝日新聞出版公式）】

https://publications.asahi.com/feature/kokuhou/

■本のあらすじ

極道と梨園。生い立ちも才能も違う若き二人の役者が、芸の道に青春を捧げていく。そして、芝居だけに生きてきた男たちは、命を賭してなお、見果てぬ夢を追い求め……。芸術選奨文部科学大臣賞、中央公論文芸賞をW受賞、作家生活20周年の節目を飾る芸道小説の金字塔。