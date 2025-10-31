第６回「東京女性経営者アワード」　応募受付開始

東京都

東京都は、ビジネス分野における女性活躍の気運を一層盛り上げるため、「東京女性経営者アワード」を令和２年より毎年開催しております。このたび、第６回目の応募受付を開始しましたので、お知らせします。

応募の詳細はこちら(https://hataraku-josei.metro.tokyo.lg.jp/mirai-forum2026/award.html)からご確認いただけます。ぜひご応募ください！

■東京女性経営者アワードとは

会社・事業のスケールアップを目指して志高く取り組み、東京都の社会課題解決に貢献している女性経営者を応援・称えるための表彰制度です。様々な分野や成長ステージで優れた実績を持つ女性経営者を表彰することにより、企業経営における女性の活躍を促進し、都内産業の活性化を図ります。

■募集概要

事業内容や経営者の素養を総合的に審査し、以下の部門で各１名の女性経営者を顕彰します。

【対象者】

基準日時点（令和７年４月１日）で各部門の要件に該当する女性経営者※

※都内に主たる事業所を有する中小企業等の代表（創業か事業承継かは問いません。）

１.継続成長部門

…自身が代表に就任後、直近３年以上で連続して増収又は増益を達成した者

２.持続経営部門

…自身が代表に就任してから１０年以上継続して経営に携わっている者

【審査方法】

書類審査、外部審査委員による面接審査

【応募期間・方法】

令和７年10月31日（金曜日）から令和７年12月１日（月曜日）12時まで

公式ホームページ(https://hataraku-josei.metro.tokyo.lg.jp/mirai-forum2026/award.html)からご応募ください。

【表彰式】

都の女性活躍推進イベントにて実施予定（令和８年１月頃）

「女性活躍の輪～Women in Action～」について

東京のみならず日本全体に女性活躍の輪を拡げていくため、これまで東京都が推進してきた働く女性の活躍を促進する様々な取組を「女性活躍の輪～Women in Action～」（WA）として位置づけ、発信しています。