札幌パークホテル　総支配人就任のお知らせ

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）は、2025年11月1日（土）付で札幌パークホテル（所在地：札幌市中央区）の総支配人に齊 広樹（さい ひろき）が就任することをお知らせいたします。

このたび、総支配人に就任した齊 広樹は、1985年に当社に入社し、札幌パークホテルへ配属。札幌パークホテルの食堂支配人や販売支配人、オペレーション支配人を歴任し、副総支配人を務めております。レストランから宴会、セールスなど幅広い豊富な知識と実績を積み重ね、入社以来、札幌パークホテル一筋でお客様に寄り添った企画やサービスの提供を心がけてまいりました。これまで培ってきた豊かな経験のもと、ホテル運営の陣頭指揮をとります。

これまで総支配人を務めてきた須田 雅之（すだ まさゆき）は、新ホテル建替え計画の戦略立案を担う「札幌パークホテルプロジェクト推進室長」に就任いたします。現在の札幌パークホテルは2027年2月28日を以て閉館いたしますが、今回の人事異動は長年培ってきたホスピタリティの伝統を継承しながら、新たな時代に向けた組織体制の強化を図ることを目的としております。今後も北海道を代表するホテルとして、お客様に上質なサービスと体験を提供し続けてまいります。

■齊 広樹（さい ひろき） 経歴

生年月日：1967年2月生まれ（58歳）

出身地：札幌市

【略歴】

1985年 3月 株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート 入社

札幌パークホテルへ配属

2010年 3月 札幌パークホテル 食堂副支配人

2013年 4月 札幌パークホテル 食堂支配人

2019年 4月 札幌パークホテル 販売支配人

2021年 3月 札幌パークホテル オペレーション支配人

2025年 8月 札幌パークホテル 副総支配人

2025年 11月 札幌パークホテル 総支配人に就任

【コメント】

このたび、札幌パークホテルの総支配人に就任いたしました齊でございます。微力ではございますが、皆様のご期待に添えるよう誠心誠意努めてまいります。当ホテルは、これまで多くのお客様にご愛顧いただき、地域に根ざしたサービスを提供してまいりました。今後もその伝統を大切にしつつ、時代の変化に柔軟に対応し、より一層のサービス向上を目指してまいります。

お客様にとって「また訪れたい」と思っていただけるような、心温まるおもてなしをキャスト一同とともに追い求めてまいります。引き続きご支援とご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

札幌パークホテルについて

〒064-8589 北海道札幌市中央区南10条西3丁目1番1号

URL： https://park1964.com/

開業：1964年7月10日 / 室数：216室・357名

札幌パークホテルは、1964年7月に緑溢れる中島公園の中に開業しました。札幌市民のオアシス中島公園の緑を全面に取り込んだ国際級シティ・リゾートホテルとして、皇族の方々を始め、多くの賓客・各国の要人をおもてなししてきた歴史と伝統により、お客様からも高い支持を得てまいりました。また国際都市札幌における社交場、コンベンションホテルとして、国際化時代に対応した数々の実績を挙げております。

北都札幌のさらなる発展を願い建替え計画の推進のため、2027年2月28日に「札幌パークホテル」の営業を終了いたします。閉館日まで、お客様によりお楽しみいただけるおもてなしやお料理を充実させるとともに、ご愛顧いただきました皆様へ感謝の気持ちをお伝えするイベント等を企画してまいります。

