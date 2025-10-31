プロから学べる！「職業：アニメーター」 開催

新潟市

アニメの世界に興味がある中高生のみなさん！

人気アニメの制作陣として活躍するアニメーターを講師に迎え、アニメの作画体験や、「アニメーター」という職業の魅力など、アニメづくりのリアルを体験できるワークショップを開催します！

「アニメの仕事に興味がある」「プロの話を聞いてみたい」という方、たくさんのご応募お待ちしております！

■開催日時

令和7年11月30日（日）13:00～15:00

■会場

新潟市マンガの家

（新潟市中央区古町通6番町971番地7）

■講師

羽田 智織 氏（アニメーター／アニメ専門学校講師）

2025年参加作品例：「ガチアクタ」動画監督

「よふかしのうた Season2」動画監督

「ぷにるはかわいいスライム」OP・ED 動画検査

■内容

・アニメーターや制作現場についてのお話

・アニメ作画体験

■対象

中学生～高校生 （定員20名）※応募多数の場合は抽選

■応募方法

ＨＰガタマニアから申込

■応募締切

11月19日(水）

■協力

ＮＡＦＣＡ 一般社団法人 日本アニメフィルム文化連盟

■チラシ■公式サイト

https://manganime-niigata.jp

【お問い合わせ】

新潟市文化政策課

電話：025-226-2566

E-mail：bunka@city.niigata.lg.jp