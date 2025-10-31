プロから学べる！「職業：アニメーター」 開催
新潟市
アニメの世界に興味がある中高生のみなさん！
人気アニメの制作陣として活躍するアニメーターを講師に迎え、アニメの作画体験や、「アニメーター」という職業の魅力など、アニメづくりのリアルを体験できるワークショップを開催します！
「アニメの仕事に興味がある」「プロの話を聞いてみたい」という方、たくさんのご応募お待ちしております！
■開催日時
令和7年11月30日（日）13:00～15:00
■会場
新潟市マンガの家
（新潟市中央区古町通6番町971番地7）
■講師
羽田 智織 氏（アニメーター／アニメ専門学校講師）
2025年参加作品例：「ガチアクタ」動画監督
「よふかしのうた Season2」動画監督
「ぷにるはかわいいスライム」OP・ED 動画検査
■内容
・アニメーターや制作現場についてのお話
・アニメ作画体験
■対象
中学生～高校生 （定員20名）※応募多数の場合は抽選
■応募方法
ＨＰガタマニアから申込
■応募締切
11月19日(水）
■協力
ＮＡＦＣＡ 一般社団法人 日本アニメフィルム文化連盟
■チラシ
■公式サイト
https://manganime-niigata.jp
【お問い合わせ】
新潟市文化政策課
電話：025-226-2566
E-mail：bunka@city.niigata.lg.jp