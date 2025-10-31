プロから学べる！「職業：アニメーター」 開催

新潟市

　アニメの世界に興味がある中高生のみなさん！



　人気アニメの制作陣として活躍するアニメーターを講師に迎え、アニメの作画体験や、「アニメーター」という職業の魅力など、アニメづくりのリアルを体験できるワークショップを開催します！


　


　「アニメの仕事に興味がある」「プロの話を聞いてみたい」という方、たくさんのご応募お待ちしております！




■開催日時

令和7年11月30日（日）13:00～15:00


■会場

新潟市マンガの家


（新潟市中央区古町通6番町971番地7）


■講師

羽田 智織 氏（アニメーター／アニメ専門学校講師）


　2025年参加作品例：「ガチアクタ」動画監督


　　　　　　　　　　「よふかしのうた Season2」動画監督


　　　　　　　　　　「ぷにるはかわいいスライム」OP・ED 動画検査


■内容

・アニメーターや制作現場についてのお話


・アニメ作画体験


■対象

中学生～高校生　（定員20名）※応募多数の場合は抽選


■応募方法

ＨＰガタマニアから申込


■応募締切

11月19日(水）


■協力

ＮＡＦＣＡ　一般社団法人　日本アニメフィルム文化連盟


■チラシ


■公式サイト

https://manganime-niigata.jp


【お問い合わせ】

新潟市文化政策課


電話：025-226-2566


E-mail：bunka@city.niigata.lg.jp