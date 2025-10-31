【北九州市主催】仮想空間で企業とつながる！第2回「メタバース交流会」開催！
福岡県北九州市（北九州市役所）
- 全国の大学生、大学院生、短大生、専門学生
- 北九州市へU・Iターンを希望している方
- 北九州市内企業に転職を検討している方 など
- 来春新卒者以外の学生・保護者の方もご参加いただけます。
詳細を見る :
https://kitakyu-ui.studio.site/
- アイコムソフト株式会社(https://www.icomsoft.co.jp/)
- 株式会社インフォメックス(https://www.infomex.jp/)
- エイム株式会社(https://www.aim-info.co.jp/)
- 小野建株式会社(https://www.onoken.co.jp/jp/)
- 株式会社新大倉(https://www.shinohkura.co.jp/)
- 新生電機株式会社(https://www.shinseidenki.co.jp/)
- 株式会社５コーポレーション(https://5corporation.co.jp/)
メタバース会場の利用登録は、下記フォームからお申し込みください。
北九州市では、最新のメタバース技術を活用した新しい就職イベント「メタバース交流会」を開催いたします。
本イベントでは、参加者はアバターを操作して3Dの仮想空間内を自由に移動し、企業や北九州市の紹介ブースを訪問することができます。ブース内では企業の魅力が詰まった資料を閲覧できるほか、交流会当日には企業の採用担当者とボイスチャットや文字チャットでリアルタイムに交流することが可能です。
◆メタバース空間の特徴
メタバース（仮想空間）を活用した展示会や交流会は、従来のオンラインイベントを進化させた新たな形態です。参加者は3D空間内を自由に移動し、興味のある企業ブースに立ち寄ってリアルタイムでコミュニケーションができます。スマホやパソコンで、どこからでも気軽に参加可能です。
◆イベント概要
開催日時：2025年11月12日（水） 18:00～19:30
場所：特設メタバース会場（オンライン）
参加費：無料
対象：北九州の地元企業への就職・転職を希望する方
◆交流会参加企業（予定）
◆申し込み方法
https://kitaqui.ziku.events/e/oS5e4cszET/register
【主催・共催】
主催：北九州市産業経済局雇用・産業人材政策課
共催：北九州雇用対策協会
【お問い合わせ】
U・Iターン等年間合同企業説明会運営事務局
（西日本新聞広告社 北九州支社）
北九州市小倉北区田町11-13
TEL：093-591-2030