300万円山分け！のりかえ・おかえりキャンペーンを開始！

株式会社外為どっとコム(本社：東京都港区、代表取締役社長：竹内 淳)は、店頭FX『外貨ネクストネオ』にて、他社で取引中、または当社で取引再開されるお客様を対象にキャッシュバック総額300万円を山分けするキャンペーンを2025年11月3日(月)より実施します。

■キャンペーン概要

他社で取引中、または当社で取引再開されるお客様を対象に キャッシュバック総額「300万円」を山分け！

対象期間中に30万円以上のご入金※2 &『外貨ネクストネオ』にて1,000Lot(100万通貨)以上の新規取引をされたお客様が対象となります。 （通貨ペア「米ドル/円」「南アフリカランド/円」「メキシコペソ/円」を除く）

※2 本キャンペーンでいう「合計30万円以上をご入金」とは、対象期間中の「純増額」（『外貨ネクストネオ』口座への(振替)入金額合計と『外貨ネクストネオ』口座からの(振替)出金額合計の差額）が30万円以上となることを指します。

【計算例】［対象期間中の(振替)入金額合計］700万円-［対象期間中の(振替)出金額合計］180万円＝［純増額］520万円

■キャンペーン特典

現金300万円を、キャンペーン条件達成者の新規取引Lot数に応じて山分け

※ お客様毎の計算上のキャッシュバック金額（対象期間中の対象通貨ペアの新規取引Lot数合計×山分け後の1Lotあたりキャッシュバック金額）に1円未満の端数が生じた場合には、当該端数を切り捨てた金額を入金いたします。

■対象となる方

「のりかえ」の対象になる方：

これまで他社で取引をしており、外為どっとコムの口座をお持ちでない方

「おかえり」の対象になる方：

すでに『外貨ネクストネオ』を開設済みで、所定の無取引期間※に『外貨ネクストネオ』での取引がない方

※「無取引期間」とは、2025年6月30日（月）午前7時00分～2025年11月1日（土）午前5時55分までの間を指します。無取引期間中に当社口座を新規開設され、その後無取引期間の終了日時までに注文約定のなかったお客様、または本キャンペーンの対象期間中に当社口座を新規開設されたお客様のいずれも、本キャンペーンの対象となります。なお、「無取引期間」中のポジションの有無は問いません。

■対象期間

2025年11月3日(月)午前7時00分～2025年12月27日(土)午前6時55分

■エントリー方法

外為どっとコム ウェブサイト内の「300万円山分け！のりかえ・おかえりキャンペーン」案内ページにある専用エントリーフォームより申し込みください。

【会社概要】

社名：株式会社外為どっとコム

本社所在地：〒105-0021 東京都港区東新橋２丁目８番１号

代表取締役：竹内 淳

事業内容： インターネットを介した店頭デリバティブ取引事業

HP：https://www.gaitame.com/

