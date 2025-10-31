半年で累計2億回再生突破！Z世代を中心に人気急上昇中の学園ショートドラマ『キュリエーション学院』にて期間限定価格の冬のタイアップ広告メニューを提供決定！

株式会社QREATION

株式会社QREATION（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：米永圭佑）は、2025年10月末より2025年12月末までの期間限定で、オリジナル学園ショートドラマアカウント『キュリエーション学院』のタイアップ広告特別価格メニュー「冬の青春特別プラン」を提供することをお知らせいたします。

さらに、11月14日までに発注いただくと、値引き対象となります。

半年で総再生回数2億回超！

『キュリエーション学院』は、QREATIONが企画・プロデュースを手がけるオリジナルの学園ショートドラマアカウントです。Z世代を中心に支持を集める若手俳優やインフルエンサーらが出演し、恋愛や友情、悩みといった誰もが共感できる青春の一瞬を切り取った物語を描いています。2025年4月の開設以降、半年で総再生回数2億回を突破するなど大きな注目を集めており、特に、「手紙」は累計1671万回再生を突破、「ストーリー誤爆」「カンニングがバレた」「三角関係」も累計600万回再生を超え、大きな反響と共感をいただいております。

特別パッケージ内容

「冬の青春特別プラン」では、キュリエーション学院のアカウントからオリジナルショートドラマ2本、さらに出演インフルエンサーの個人アカウントから投稿される動画3本(※)を含む、合計5本のコンテンツをセットで提供します。

例えば、部活を応援する際のドリンクなどの差し入れ、冬休みの日帰り旅行のお出かけ先スポットなどあらゆるパターンのショートドラマで、より自然に企業やブランドの商品・サービスの魅力をお伝えしていくことで、ターゲットの心に響く広告を提供します。

更には出演インフルエンサーの個人アカウントからも商品・サービスの魅力をお伝えするショートコンテンツを投稿することで、ショートドラマだけではない幅広いクリエイティブでより多くのターゲット層に魅力を伝えていきます。

※出演インフルエンサーによる動画投稿は、３名のインフルエンサーが各々１本投稿することで合計３本となります。

▪️お問合せ先

web：https://qreation.jp/contact(https://qreation.jp/contact)

mail：info@qreation.jp

広告効果を最大化する新しいカタチのマーケティング

QREATIONは、スマートフォンでの視聴に最適化されたショート動画コンテンツを手掛けるスペシャリストとして、幅広い世代に共感を呼ぶストーリー展開・演出を行っています。『キュリエーション学院』では、視聴者との強いエンゲージメントを生むストーリー性のあるコンテンツを提供しており、企業様には、その共感性を活用した柔軟で効果的な広告施策を提案いたします。演出・ストーリー展開の魅力とインフルエンサーの力を最大限に活用することで、Z世代を中心により広範囲なターゲット層にアプローチが可能です。

『キュリエーション学院』配信概要

・視聴方法：「キュリエーション学院」公式SNSアカウントで配信

TikTok：https://www.tiktok.com/@qreationgakuin

Instagram：https://www.instagram.com/qreationgakuin/

YouTube：https://www.youtube.com/@qreationgakuin

QREATIONとは

QREATIONは、最上質な縦型ショートドラマやコント・バラエティなど、SNSを起点とした数多くのヒットコンテンツを生み出す“デジタルIPスタジオ”です。

代表作には、SNS総再生数18億回超を誇るショートコントシリーズ『本日も絶体絶命。』や豪華俳優陣が出演するショートドラマ『いつだって究極の選択』、Z世代から大人気の縦型ショートバラエティ『ちょこっとぱーちー』、恋愛ショートドラマ『ときめき図鑑』など。

これらのIPコンテンツを筆頭に、TikTok・YouTube・Instagramなどを中心に年間数十億回規模の再生を記録し、国内トップクラスの支持を集めるデジタルIPブランドとして伸長しております。

また、2025年10月にシリーズAラウンドにおいて、10億円の資金調達を実施いたしました。本調達を受け、グローバル市場を視野に入れたIP開発と事業拡大を加速させて参ります。

会社概要

会社名 ：株式会社QREATION

事業内容 ：IP・コンテンツの企画・プロデュース事業、ブランドマーケティング支援事業 等

代表 ：米永 圭佑

設立 ：2022年11月30日

所在地 ：〒150-0011 東京都渋谷区東1丁目22-11 THE FIRST SHIBUYA 2階

URL ：https://qreation.jp