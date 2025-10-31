“連載に一番近い新人賞”―第26回「月刊少年マガジンコミック大賞デビュー！」募集開始！ 特別審査員・業務用餅先生（『追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。』）よりコメント到着！

株式会社講談社

月刊少年マガジン編集部では、【第26回 月刊少年マガジン コミック大賞デビュ-！】への作品応募を受け付け中です。このたび特別審査員をつとめる業務用餅先生（『追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。』漫画担当）よりコメントが到着しました！

業務用餅先生 コメント

チート付与の連載に私は育てられました。

連載開始当初、自分にできるとは思ってもみなかったことができるようになりました。

自分自身こんな成長をするとは想像していませんでした。

連載を続けていれば成功も失敗もあります。

失敗の方が印象に残っているのですが、そんな時でも成長はしています。

連載開始当初、何も信じていなかった私も今は人間の可能性や力を信じています。

上手くなろうとすればやはり上手くなります。

退屈なネームが１ページ、１コマ変えるだけで面白くなったりもします。

新人賞に投稿しようとしている方々も成長途上だと思います。

真剣に向き合って描いていれば嫌でも成長するものです。

可能性を信じて作品を描き上げてください。

業務用餅

作品紹介：

（漫画：業務用餅/原作：六志麻あさ/キャラクター原案：ｋｉｓｕｉ）

追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。 ～俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？～

魔力を使い武器や防具を強化する強化魔術師レインは、ある日ギルド内の全ての武器防具が十分強くなったという理由で所属ギルドから追放されてしまう。あまりの理不尽な仕打ちに、レインはこれまで強化していた魔力を返してもらうことにした。これまで様々な装備に付与してきた膨大な魔力。とりあえず適当な銅の剣に付与したら、強化ポイント＋１００００のチート装備が誕生してしまい！？戦闘経験ゼロの魔術師が、どんなものでもチート装備にできる魔法で新たな冒険者ライフを気ままに生きることに！！

第１話ためしよみ :https://comic-days.com/episode/3269754496723442126?from=gmagakichi

第26回 月刊少年マガジン コミック大賞デビュ-！ 募集要項

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1719/table/7833_1_008fecb3624fc6c07462bcbf844e5010.jpg?v=202511010328 ]

※【佳作】以上のすべての作品を「月マガ基地」「コミックDAYS」「マガポケ」にて公開します。

選考：

- 特別審査員／業務用餅先生（『追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。』）- 審査委員長／本誌 三村編集長- 審査副委員長／月マガ基地チーフ

応募締め切り：

2025年11月30日（日）（※当日消印有効）※WEB投稿受け付けは23:59まで

結果発表：

月刊少年マガジン2026年3月号（2月6日発売予定）および月マガ公式サイト。

※応募原稿の返却は4月末を予定しています。

応募規定・応募資格：

B4サイズのマンガ用原稿用紙に、インクまたは墨汁で描いてください（ただし、ふきだし内のセリフは鉛筆で書いてください）。また、データ（CG作品など）による応募も受け付けます。その際にはプリントアウトと共に、使用OS・アプリケーション名などを明記してください。「紙原稿の応募」「デジタル原稿のWEB応募」それぞれの詳細については応募サイトをご確認ください。

応募サイト：

https://gmaga.co/newface/comicdebut_entry.html

みなさまのご応募、お待ちしております！

ふるってご応募ください！