アニメ＆ゲームファン必見！人気キャラクター雑貨が丸広百貨店川越店に自販機で登場！訪日観光客・旅行者向けに2025年10月31日よりオープン

ブルーミング中西株式会社

1879年(明治12年)創業のブルーミング中西株式会社(本社 東京都中央区 取締役社長 中西一)は、キャラクター＆エンターテインメント関連グッズを販売する自動販売機を、2025年10月31日より丸広百貨店川越店に設置し、販売を開始いたします。

HP：https://www.blooming.co.jp/jihankiblooming

X：@jihanki1879(https://x.com/jihanki1879)

背景

当社はハンカチや雑貨を中心に、キャラクターとの商品を展開してまいりました。

近年、若年層や訪日外国人を中心に「気軽に購入できるキャラクターグッズ」への需要が高まっており、ショッピング施設や観光地での自販機販売を新たなチャネルとして展開しています。

その一環として、「小江戸」として知られる観光地・川越の中心に位置する丸広百貨店川越店にて販売を開始いたします。

国内外から訪れる観光客はもちろん、地域の皆さまにも楽しんでいただける新しい購買体験を提供します。

設置場所と特徴

・設置場所：丸広百貨店川越店 アネックスC館 1階（〒350-8511 埼玉県川越市新富町2-6-1）

・営業時間：施設の営業時間に準ずる（10:00～19:00（店休日除く）

- 観光動線上に位置し、国内外旅行者のアクセスが良好

- 自販機限定のキャラクターグッズを10:00～19:00（店休日除く）いつでも購入可能

販売商品ラインナップ

▼アニメ『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズ

・プリント：キャラクターの個性を活かしたデザイン展開。

・スマホフキ：日常使いしやすいさで、キャラクターをスタイリッシュに表現。

・タオルハンカチ：人気キャラクターをモチーフにしたデザイン。

・ポーチ：小物収納に便利なサイズで、作品世界観を活かした展開。

・エコバッグ：折りたたみ式で旅先や日常のサブバッグに最適。

・その他商品

※今後、他タイトル（ゲーム・アニメ作品）の取扱いも順次追加予定です。

ブルーミング中西株式会社

1879年(明治12年)東京 日本橋葺屋町(現在の人形町)で欧米雑貨商として創業。以来、140余年一枚の布にこだわり、世界中の人々にモノづくりを通して潤いと豊かさを提供することを企業理念とし、ハンカチーフ、テーブルクロス、ホテルリネンまで幅広い繊維製品を中心に扱っています。全国百貨店、専門店などへの卸売りや、自社ブランドの開発、小売り事業、OEM事業も展開しております。

会社概要

社 名：ブルーミング中西株式会社

創 業：1879年11月16日

代 表 者：取締役社長 中西 一

本 社：東京都中央区日本橋人形町3-2-8 TEL 03-3663-2331（代表）

事業内容：繊維製品企画販売

【企業ホームページ】 https://www.blooming.co.jp/

【X】 https://twitter.com/blooming1879?lang=ja

【Instagram】 https://www.instagram.com/blooming1879/?hl=ja

【YouTube】 https://www.youtube.com/channel/UCJarMZYWCCoN97SdZ5eTzaw

【オンラインショップ】ハンカチーフギャラリー https://www.handkerchief-gallery.com/

【オンラインショップ】クラシクス・ザ・スモールラグジュアリ https://classics-the-small-luxury.com/